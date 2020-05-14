В Бурятии похолодает и выпадет снег

Синоптики предупредили об очередном ухудшении погоды







По информации Бурятского гидрометцентра, 15-16 мая выход южного циклона приведет к похолоданию и осадкам в большинстве районов республики.

Осадки ожидаются в виде дождя и мокрого снега: ночью по южной половине республики, днем - по северной. Ветер северо-западный 7-12, утром и днем местами порывы до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5 тепла, местами до 3-8 мороза, днем 3-8, местами 10-15 тепла.В Улан-Удэ временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 9-14, днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью около 0, днем 5-7 тепла.Фото: pixabay.com