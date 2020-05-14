В Бурятии соболезнуют в связи с кончиной Магомеда Алиомарова

В Дагестане скоропостижно скончался главный тренер женской сборной России по борьбе

В Дагестане скончался главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомарович Алиомаров. Министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной тренера, сообщила пресс-служба ведомства.«Российская борьба, как и весь отечественный спорт понесли невосполнимую утрату. Магомед Алиомарович был не только талантливым спортсменом, выдающимся тренером, но и замечательным другом, опытном наставником, отцом, братом, дедушкой. В его лице мы потеряли жизнерадостного, целеустремленного, энергичного человека, который за короткий период времени смог преобразовать сборную и вернуть нашей стране лидирующее место в мире женской борьбы», - говорится в соболезновании.«Заслуженный тренер России придумывал все новые способы совершенствования своего вида спорта, усиленно заботился о здоровье сборной команды страны, строил большие планы к предстоящим крупным соревнованиям. Его идеи в развитии женской борьбы были по-настоящему прорывными. Сложно подобрать правильные слова в эту трудную минуту. Он был примером для каждого спортсмена во всем, все время работал и умел находить подход к любому человеку. Мы скорбим вместе со всеми любителями борьбы нашей страны и выражаем искренние соболезнования родным и близким Магомеда Алиомаровича», - отметил министр спорта Бурятии.Фото: pixabay.com и egov-buryatia.ru/minsport