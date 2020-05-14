В Бурятии Кижингинский район стал зоной карантина по COVID-19

Глава республики Алексей Цыденов направил туда группу специалистов для усиления профилактической работы



В Бурятии Республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией принял сегодня решение об изоляции Кижингинского района. Основанием послужило ухудшение эпидемиологической ситуации в муниципалитете, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Продолжают регистрироваться случаи инфицирования в районе. На сегодняшний день количество инфицированных составило 172 человека, за последние сутки зарегистрировано 17 новых случаев. При этом 22 человека из числа заболевших непосредственно участвовали в религиозных мероприятиях, 47 – из домашних очагов, 81 – это контакты второго и третьего порядка. Число контактных составляет около 700 человек. Выдано предписание главе Кижингинского района о наложении карантина на 14 дней на весь район, который предусматривает запрет на въезд и выезд на территорию муниципального образования, допуск на территорию с особым режимом через специально оборудованные контрольно-пропускные пункты. Запрет касается также перемещения между населенными пунктами внутри района», - сообщил на совещании оперативного штаба главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев

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Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству республики усилить противоэпидемические мероприятия в районе, а также - ужесточить ограничительные мероприятия на территории Кижингинского района.



«Работу по району надо усиливать – установить контрольно-пропускные посты на все выезды. Приостановить работу организаций всех форм собственности за исключением жизнеобеспечивающих. В район надо формировать десант, чтобы усилить меднаблюдение и сопровождение, контроль за соблюдением режима самоизоляции всеми контактными лицами», - такое поручение глава Бурятии дал зампреду правительства по социальной политике, заместителю руководителя оперштаба Вячеславу Цыбикжапову.



Специалисты отметили, что такая ситуация складывается из-за нарушения режима самоизоляции жителями района. Главе Кижингинского района Геннадию Лхасаранову поручено организовать должным образом контроль за соблюдением ограничительных мер как жителями, так и всеми предприятиями, применяя предусмотренные санкции в виде наложения штрафов.



Отметим, что в Кижингинском районе на сегодняшний день регистрируется самый высокий уровень заболеваемости COVID-19. Он превышает средний показатель по другим районам в 7 раз. Накануне во время транспортировки из Кижингинского района в Улан-Удэ скончалась пожилая пациентка 83 лет.



«Положительный результат лабораторного исследования был получен 12 мая. Ишемическая болезнь сердца и хронический обструктивный бронхит обострились вследствие присоединения COVID-19. С учетом возраста пациентки и тяжелых сопутствующих заболеваний было принято решение о ее медицинской эвакуации в Улан-Удэ. К сожалению, во время эвакуации из Кижингинского района произошла остановка сердечной деятельности», - доложила членам оперативного штаба министр здравоохранения Евгения Лудупова



Это уже второй летальный случай, произошедший вследствие инфицирования от очага в Кижингинском районе.



«Восьмого мая в Улан-Удэ была зафиксирована смерть пациента 89 лет. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что пациент проживал вместе с сестрой, которая выезжала на похоронную процессию в Кижингинский район. В настоящее время она проходит лечение в инфекционном стационаре, у нее также подтвержден диагноз COVID-19», - напомнил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



Карантин на территории Кижингинского района продлится 14 дней.



Всего в эпидемиологический процесс в Бурятии сейчас вовлечены 18 районов республики. Случаи болезни зарегистрированы в Иволгинском (44), Баунтовском (41), Кабанском (7), Кяхтинском (7), Северобайкальском (7), Закаменском (7), Заиграевском (6), Муйском (6), Еравнинском (6), Селенгинском (5), Тарбагатайском (5), Бичурском (2), Курумканском (2), Прибайкальском (2), Мухоршибирском (1), Баргузинском (1), Джидинском (1), Тункинском (1) районах.



Фото: egov-buryatia.ru



