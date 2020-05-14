В Улан-Удэ организована самоизоляция 70 бомжей в центре «Шанс»

В период пандемии коронавируса власти оказывают помощь малой толике бездомных



В Улан-Удэ по решению Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией организована самоизоляция 70 лиц без определенного места жительства в республиканском центре социальной адаптации «Шанс», сообщили в правительстве республики.



«Для предоставления им круглосуточного проживания в мае и организации их питания из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства выделено 450 тыс рублей. Аналогичная сумма предусмотрена на июнь», - рассказала министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.



Отметим, срочные социальные услуги для вновь обратившихся граждан будут оказываться после медицинского обследования на COVID-19. В ожидании результатов поступившие размещаются в отдельных помещениях для временной изоляции.



Круглосуточное проживание для женщин, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, не имеющих определенного места жительства, обеспечивает женский приют «Надежда», действующий базе Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской православной церкви. Сейчас там проживает семь женщин. В приюте также действует режим изоляции и принимаются меры по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий.



Республиканским оперативным штабом министерству социальной защиты населения Бурятии дано поручение организовать совместно с Республиканским агентством занятости населения, администрацией Улан-Удэ мероприятия по трудоустройству лиц без определенного места жительства на работы по благоустройству столицы Бурятии.



Во время пандемии коронавируса бомжи, разумеется, попадают в группу особого риска, так как соблюдать санитарные нормы при их образе жизни практически невозможно. По данным на конец прошлого года, в Бурятии на централизованном учете в полиции состояли 1855 лиц без определенного места жительства, почти 1500 из них проживали в Улан-Удэ. Таким образом, попавшие в зону внимания властей около 80 бомжей остроту проблемы, конечно, не снимают.



Фото: «Номер один»

