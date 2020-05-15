Малый и средний бизнес Бурятии может получить отсрочку на кредиты

Кто из предпринимателей может рассчитывать на льготу и как ее оформить



Субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим в пострадавших отраслях экономики, » по поручению президента России предоставлено право на «кредитные каникулы. Кто из бурятских предпринимателей может рассчитывать на льготу и как ее получить, разъясняет Национальный банк по Бурятии.



ПРАВО НА КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ



Перечень 38 пострадавших видов экономической деятельности установлен постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434. Получить отсрочку можно по кредитам и займам, полученным до 3 апреля 2020 года. При этом не важно, кто кредитор - банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив или иная компания.



ОСОБЕННОСТИ КАНИКУЛ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



Для заемщиков-индивидуальных предпринимателей есть дополнительные послабления. Во-первых, ИП вправе взять отсрочку как физическое лицо, независимо от вида деятельности. В этом случае критериями являются размер выданного кредита (не более 300 тыс рублей) и уровень снижения дохода (не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году). Во-вторых, можно выбрать вид отсрочки, а именно – полную приостановку выплат по кредиту или снижение взносов до посильного уровня.



СРОК И ДАТА НАЧАЛА КАНИКУЛ



Компании и индивидуальные предприниматели вправе воспользоваться льготой на срок до 6 месяцев. Дата обращения станет началом льготного периода. Предприниматели могут заявить начало «кредитных каникул» «задним числом» (в случае потребительского кредита) - но не позднее 14 дней до момента обращения.



КАК ИДУТ КАНИКУЛЫ



Во время льготного периода платить по кредиту будет не нужно, но проценты на сумму долга продолжат начисляться (поскольку заемщик продолжает пользоваться деньгами финансовой организации). Сдвиг сроков платежей не считается просрочкой - штрафы, неустойки, пени начисляться не будут.



Не потребуется продлевать залог, поручительство, гарантию (если вы предоставили их в качестве обеспечения по кредиту) - все сроки автоматически сдвинутся на время действия льготного периода. В том случае, когда залог предоставлен другой компанией или человеком, запрашивать их согласие на продление тоже не придется.



В льготный период действует мораторий на обращение взыскания на предмет залога/ипотеки. В случаях, когда кредит выдан под залог имущества, кредитор не сможет его продать, чтобы погасить ваш долг. И требовать от досрочно вернуть остаток по кредиту не имеет права.



КАК ПЛАТИТЬ ПОСЛЕ КАНИКУЛ



По окончании льготного периода исполнение своих обязательств возобновляется на прежних условиях, без повышенных взносов. Отсроченные платежи будут учтены в новом графике платежей.



КАК «УЙТИ НА КАНИКУЛЫ»



Заявление кредитор обязан принять по телефонному звонку с того номера, который указан в кредитном договоре. Если банком предусмотрены другие способы информирования, то можно использовать их. У финансовой организации есть 5 календарных дней на то, чтобы рассмотреть заявление и направить новый график платежей.



По некоторым договорам банки, МФО и КПК предоставляют несколько траншей кредита. В период «каникул» выдача новых траншей приостанавливается.



ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТКАЗА



Причиной отказа может стать несоответствие критериям закона. Заявителю необходимо быть внесенным в реестр МСП или зарегистрированным как ИП. Код ОКВЭД должен относится к перечню пострадавших отраслей.



- В случае, когда вы не подпадаете под какие-то требования закона, необязательно обращаться именно за теми каникулами, которые предусмотрены для пострадавших отраслей. В период борьбы с распространением коронавируса Банк России разрешил финансовым организациям не создавать повышенные резервы по реструктурированным кредитам субъектов МСП независимо от вида бизнеса. Дополнительных расходов у кредиторов в этом случае не возникает, и они более охотно идут навстречу заемщикам, попавшим в сложную финансовую ситуацию в связи с пандемией. Скорее всего, вам предложат свой вариант реструктуризации, который поможет пережить трудные времена. Согласование такой реструктуризации, вероятно, займет больше пяти дней. Зато в результате график выплат будет удобнее, отмечают в Национальном банке по Республике Бурятия.



В случае неправомерного отказа в отсрочке жалобу в Банк России можно подать через интернет-приемную на официальном сайте Банка России



Фото: Банк России Субъектам малого и среднего предпринимательства, работающим в пострадавших отраслях экономики, » по поручению президента России предоставлено право на «кредитные каникулы. Кто из бурятских предпринимателей может рассчитывать на льготу и как ее получить, разъясняет Национальный банк по Бурятии.Перечень 38 пострадавших видов экономической деятельности установлен постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434. Получить отсрочку можно по кредитам и займам, полученным до 3 апреля 2020 года. При этом не важно, кто кредитор - банк, микрофинансовая организация, кредитный потребительский кооператив или иная компания.Для заемщиков-индивидуальных предпринимателей есть дополнительные послабления. Во-первых, ИП вправе взять отсрочку как физическое лицо, независимо от вида деятельности. В этом случае критериями являются размер выданного кредита (не более 300 тыс рублей) и уровень снижения дохода (не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году). Во-вторых, можно выбрать вид отсрочки, а именно – полную приостановку выплат по кредиту или снижение взносов до посильного уровня.Компании и индивидуальные предприниматели вправе воспользоваться льготой на срок до 6 месяцев. Дата обращения станет началом льготного периода. Предприниматели могут заявить начало «кредитных каникул» «задним числом» (в случае потребительского кредита) - но не позднее 14 дней до момента обращения.Во время льготного периода платить по кредиту будет не нужно, но проценты на сумму долга продолжат начисляться (поскольку заемщик продолжает пользоваться деньгами финансовой организации). Сдвиг сроков платежей не считается просрочкой - штрафы, неустойки, пени начисляться не будут.Не потребуется продлевать залог, поручительство, гарантию (если вы предоставили их в качестве обеспечения по кредиту) - все сроки автоматически сдвинутся на время действия льготного периода. В том случае, когда залог предоставлен другой компанией или человеком, запрашивать их согласие на продление тоже не придется.В льготный период действует мораторий на обращение взыскания на предмет залога/ипотеки. В случаях, когда кредит выдан под залог имущества, кредитор не сможет его продать, чтобы погасить ваш долг. И требовать от досрочно вернуть остаток по кредиту не имеет права.По окончании льготного периода исполнение своих обязательств возобновляется на прежних условиях, без повышенных взносов. Отсроченные платежи будут учтены в новом графике платежей.Заявление кредитор обязан принять по телефонному звонку с того номера, который указан в кредитном договоре. Если банком предусмотрены другие способы информирования, то можно использовать их. У финансовой организации есть 5 календарных дней на то, чтобы рассмотреть заявление и направить новый график платежей.По некоторым договорам банки, МФО и КПК предоставляют несколько траншей кредита. В период «каникул» выдача новых траншей приостанавливается.Причиной отказа может стать несоответствие критериям закона. Заявителю необходимо быть внесенным в реестр МСП или зарегистрированным как ИП. Код ОКВЭД должен относится к перечню пострадавших отраслей.- В случае, когда вы не подпадаете под какие-то требования закона, необязательно обращаться именно за теми каникулами, которые предусмотрены для пострадавших отраслей. В период борьбы с распространением коронавируса Банк России разрешил финансовым организациям не создавать повышенные резервы по реструктурированным кредитам субъектов МСП независимо от вида бизнеса. Дополнительных расходов у кредиторов в этом случае не возникает, и они более охотно идут навстречу заемщикам, попавшим в сложную финансовую ситуацию в связи с пандемией. Скорее всего, вам предложат свой вариант реструктуризации, который поможет пережить трудные времена. Согласование такой реструктуризации, вероятно, займет больше пяти дней. Зато в результате график выплат будет удобнее, отмечают в Национальном банке по Республике Бурятия.В случае неправомерного отказа в отсрочке жалобу в Банк России можно подать через интернет-приемную на официальном сайте Банка России www.cbr.ru или направить письмом по адресу: 670042, г.Улан-Удэ, пр.Строителей, 7.Фото: Банк России