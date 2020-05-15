В Бурятии лесники работали спустя рукава

Устранять нарушения они взялись только после проверки прокуратуры





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе отдела организации и обеспечения деятельности Еравнинского лесничества.

«В нарушение порядка осмотра лесосек, утвержденного приказом Минприроды России, осмотры проводились с нарушением установленных сроков. Акты осмотра не соответствовали утвержденной приказом форме. Мероприятия по контролю за соблюдением правил заготовки древесины, а также очистки лесосек от порубочных остатков осуществлялись не в полном объеме. Так, по результатам осмотра пяти лесосек участковыми лесничими не приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности», рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.Руководитель отдела Еравнинского лесничества получил представление прокуратуры, по результатам рассмотрения которого лесничеством принимаются меры по устранению выявленных нарушений. На виновное должностное лицо наложено дисциплинарное взыскание.Фото: «Номер один»