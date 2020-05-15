Чиновники мэрии Улан-Удэ получили нагоняй от прокуратуры за отсутствие программы

Нарушения выявлены к КГХ и районной администрации





Прокуратура Бурятии выявила нарушения закона в работе подразделений мэрии Улан-Удэ.

«Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ, осуществляя муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, допустил нарушение закона. Учреждением не была разработана и опубликована на официальном сайте программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, на 2019, 2020 годы. Аналогичные нарушения выявлены и в деятельности администрации Железнодорожного района Улан-Удэ при осуществлении муниципального земельного контроля. Кроме того, учреждения не проводили разъяснительную работу по данному направлению с субъектами предпринимательской деятельности», рассказали в надзорном ведомстве.Пор итогам проверки прокурор внес в комитет городского хозяйства и администрацию Железнодорожного района представления об устранении нарушений закона, которые удовлетворены.Фото: «Номер один»