Карантин как индикатор счастья

Изоляция неожиданно помогает укреплению семейных уз
Прогнозы психологов о том, что карантин и самоизоляция приведут к кризису в российских семьях, похоже, не сбываются. Напротив, все идет согласно старой пословице «Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Практически 6 из 10 россиян говорят о том, что карантин не нарушил их хорошие отношения со второй половиной (58%). А 13% в самоизоляции поняли, что живут с лучшим человеком в мире. Еще 6% россиян считают, что карантин улучшил их отношения в браке, сообщает результаты своего исследования о том, как режим самоизоляции сказывается на семейных отношениях, портал SuperJob.
И напротив, ухудшение взаимоотношений наблюдают 7% опрошенных, а 4% респондентов говорят, что в их семье все по-прежнему плохо. Карантин заставил думать о разводе 3% участников опроса.
Мужчины чаще признаются как в восхищении перед своей второй половиной (15% против 11% среди женщин), так и в ухудшении отношений (8 и 5% соответственно). Среди женщин больше как тех, кто говорит, что в отношениях все стабильно хорошо (60% против 57% среди мужчин), так и тех, кто находится в шаге от развода (5 и 3% соответственно).
Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 336. Время проведения: 12—13 мая 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, состоящее в браке. Размер выборки: 1600 респондентов.
Фото: pixabay.com
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