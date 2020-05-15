В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 865

Основной прирост выявленных заболевших коронавирусом за сутки дал Баунтовский район



В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 865. Это на 41 больше, чем было в четверг, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 543 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 269 человек, умерло шесть человек.



Из 41 нового случая COVID-19: 7 человек прибыли из других регионов, 22 человека – из числа контактных в Баунтовском районе, шесть человек – из числа контактных в Кижингинском районе, шесть – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1943 человека, все лабораторно обследованы.



На 15 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 323 больных, из них 35 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении находится 267 больных COVID-19 с легким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 77 человек.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся трое тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - один.



В десяти обсерваторах сегодня находятся 454 человека.



За сутки проведено исследований на коронавирус от 1591 человека, с нарастающим итогом – 59 271. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



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