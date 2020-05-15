15.05.2020
В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 865

В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 865

Основной прирост выявленных заболевших коронавирусом за сутки дал Баунтовский район

В Бурятии сегодня общее число случаев заражения COVID-19 достигло 865. Это на 41 больше, чем было в четверг,  сообщило республиканское управление Роспотребнадзора. Из них в Улан-Удэ – 543 случая.  Успешно завершили лечение и выписались из больниц 269 человек, умерло шесть человек.

Из 41 нового случая COVID-19:  7 человек прибыли из других регионов,  22 человека – из числа контактных в Баунтовском районе, шесть человек – из числа контактных в Кижингинском районе, шесть – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1943 человека, все лабораторно обследованы.

На 15 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 323 больных, из них 35 детей. Состояние детей удовлетворительное.

На амбулаторном лечении находится 267 больных COVID-19 с легким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания –  77 человек.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся  трое тяжелых взрослых пациента с COVID-19. На ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ два пациента, старше 65 лет - один.

В десяти обсерваторах сегодня находятся 454  человека.

За сутки проведено исследований на коронавирус от 1591 человека, с нарастающим итогом – 59 271. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com

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