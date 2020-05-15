В Улан-Удэ водитель маршрутки компенсировал моральный вред ребенку

Юный пассажир выпал из «микрика» после того, как автобус отъезжал от остановки, не закрыв двери

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с водителя маршрутного автобуса 40 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда за падение несовершеннолетнего пассажира из автобуса, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, мальчик возвращался домой после учебы и стоял у входных дверей в автобусе. На одной из остановок водитель начал движение с открытыми дверями. В результате юный пассажир выпал из маршрутного автобуса и получил телесные повреждения. С ушибами мягких тканей затылочной области, шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника мальчика госпитализировали в больницу.



После дорожно-транспортного происшествия водителя автобуса привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого вреда потерпевшему. А мать мальчика в его интересах обратилась в суд с иском к водителю маршрутного автобуса.



Суд, рассмотрев материалы дела, требования истца удовлетворил частично, постановив взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 40 тыс рублей.



В службе судебных приставов в отношении автомобилиста было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого судебные приставы обратили взыскание на расчетные счета должника и списали сумму задолженности в пользу пострадавшего. На сегодняшний день исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



Фото: «Номер один»

