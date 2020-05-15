В Бурятии росгвардейцы изъяли 180 кг браконьерского улова

Водитель грузовика, перевозивший его, попал под следствие



Житель села Баргузин задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии и полицейскими в центре населенного пункта. В его автомобиле были обнаружены мешки с рыбой, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



В ходе несения службы на маршруте патрулирования группа задержания вневедомственной охраны заметила грузовой автомобиль на парковке возле продуктового магазина. При визуальном осмотре сотрудники заметили в кузове мешки с рыбой и потребовали у водителя предъявить документы на груз.



Документов на ловлю, реализацию и перевозку рыбы у мужчины не оказалось. Он пояснил, что приобрел ее у неизвестного лица на дороге в соседнем селении на берегу реки Баргузин за 8 тыс рублей. Всего у баргузинца было изъято более 180 кг незаконно добытой рыбы – сазан, щука, карась, сом.



Возбуждено уголовное дело по статье 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Ведется следствие.



Фото: Росгвардия

