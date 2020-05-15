В Бурятии сетевое издание уличили в «фейке» о коронавирусе

Байкальская транспортная прокуратура внесла представление редактору за недостоверную информацию



В Бурятии сетевое издание в социальной сети Instagram разместило недостоверную информацию об обнаружении коронавируса у пассажиров вагона пассажирского поезда сообщением Москва – Улан-Удэ. Это выявила Байкальская транспортная прокуратура в ходе проведения мониторинга интернета.



Законодательство обязывает журналиста проверять достоверность сообщаемой им информации. Однако этого сделано не было. Работники территориального отдела Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту, осматривавшие поезд, информацию не подтвердили. Только после вмешательства прокуратуры редакция издания удалила недостоверную информацию.



В целях устранения причин и условий, способствующих нарушению законодательства, главному редактору внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Ответственный за размещение информации работник привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



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