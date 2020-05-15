Приставов заставили вернуть жителю Бурятии взысканный с него чужой долг

Для этого потребовалось дойти до руководства ФССП России





В начале марта к Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился житель республики с жалобой на арест и списание денег с его счета в Сбербанке. Оказалось, что мужчина является полным тезкой должника по алиментам, проживающего в Волгоградской области.

Со слов заявителя, при обращении к судебному приставу-исполнителю Нехаевского райотдела судебных приставов ему предложили подождать с возвратом денег до розыска настоящего должника и взыскания с него необходимой суммы. Когда мужчина пригрозил, что обратиться в суд, судебный пристав-исполнитель заявила: «не боимся, на адвоката больше потратите».После обращения омбудсмена к руководству Управления ФССП России по Волгоградской области последовал аналогичный ответ.Тогда уполномоченному пришлось обращаться с жалобой в дирекцию ФССП России. Лишь после этого жителю Бурятии вернули списанную сумму.Фото: russianstock.ru