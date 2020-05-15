В Бурятии незначительно уменьшился темп прироста COVID-19

По количеству выявленных случаев заболевания он снизился за неделю с 1,8 до 1,5 раз



В Бурятии с 8 по 14 мая показатель по количеству выявленных случаев заболевания вырос в 1,5 раза. Для сравнения с 1 по 7 мая прирост был в 1,8 раза, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



Среди регионов ДФО первое место в рейтинге с приростом заболевших в 1,8 раза занимает Якутия. Далее идут Амурская область - в 1,7 раза, Забайкальский край - в 1,7 раза. Замыкают пятерку Бурятия и Приморский край с показателем в 1,5 раза. Наименьший прирост заболеваемости (в 1,2 раза) зафиксирован в двух регионах: в Магаданской области и Камчатском крае.



В целом по ДФО количество подтвержденных случаев COVID-19 выросло в 1,5 раза. По России показатель снизился с 1,7 до 1,4 раза.



Посостоянию на 14 мая в России насчитывалось 252 245 случаев. Это второе место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией. Первое место по заболеваемости занимает США – 1 393 890 человек, третье место Великобритания – 234 431 человек.



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