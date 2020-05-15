В Улан-Удэ студент сыграл в «очко» с банкоматом, спутавшим купюры

Юноша «выиграл» 27 600 рублей, повторив операцию снятия 21 раз



В Улан-Удэ накануне в отдел полиции поступило заявление от сотрудника службы безопасности банка о том, что из банкомата, расположенного в одном из магазинов самообслуживания, похищены принадлежащие финансовой организации деньги.



Органом дознания установлено, что сотрудники банка при загрузке денег в устройство допустили пересортицу купюр. В результате молодой человек вместо принадлежащих ему полутора тысяч рублей снял 27 600 рублей. Шестнадцатилетний студент повторял операцию 21 раз, получая большую по номиналу купюру вместо запрашиваемой, сообщили в МВД по Бурятии.



Несмотря на то, что парень сообщил в банк о произошедшей ошибке, он воспользовался де-факто краденными деньгами, половину из них потратив на личные нужды.



В настоящее время причиненный финансовой организации ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело, возбужденное по факту кражи денег, направлено в прокуратуру. Впрочем, студенту повезло еще раз. Дознаватель вынес постановление о прекращении дела в связи примирением сторон. С несовершеннолетним проведена профилактическая беседа, он поставлен на учет подразделением по делам несовершеннолетних.



Фото: pixabay.com

