В Улан-Удэ ищут родственников Павла Каплуна

Его тело нашли в ноябре прошлого года, нужна молекулярно-генетическая экспертиза
В Бурятии для проведения молекулярно-генетической экспертизы сотрудники полиции ищут родственников 59-летнего Павла Петровича Каплуна, уроженца Читинской области.
Его тело было найдено в Улан-Удэ по ул. Лебедева в ноябре 2019 года, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
При наличии информации о родственниках гражданина, просим сообщить по телефонам: 8-914-638-70-77 или 102 (112).
Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии
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