В Улан-Удэ ищут родственников Павла Каплуна

Его тело нашли в ноябре прошлого года, нужна молекулярно-генетическая экспертиза

В Бурятии для проведения молекулярно-генетической экспертизы сотрудники полиции ищут родственников 59-летнего Павла Петровича Каплуна, уроженца Читинской области.Его тело было найдено в Улан-Удэ по ул. Лебедева в ноябре 2019 года, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.При наличии информации о родственниках гражданина, просим сообщить по телефонам:Фото: pixabay.com и МВД по Бурятии