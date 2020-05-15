15.05.2020
Коронавирус не затронул только один район в Бурятии

Коронавирус не затронул только один район в Бурятии

Во всех остальных был хотя бы один заболевший

Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, на сегодняшний день только в Окинском районе не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Во всех остальных был выявлен хотя бы один заболевший.

- Практически во всех районах случаи заболевания носили единичный характер и не получили дальнейшего распространения благодаря своевременно принятым мерам, - отметили в Роспотребнадзоре.

Исключение составляют только Кижингинский район, где разросся крупный очаг коронавируса, и Баунтовский район, где инфекцией заразились более 60 вахтовиков.

Фото: russianstock.ru
коронавирус
^