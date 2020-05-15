Коронавирус не затронул только один район в Бурятии

Во всех остальных был хотя бы один заболевший





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, на сегодняшний день только в Окинском районе не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Во всех остальных был выявлен хотя бы один заболевший.