Коронавирус не затронул только один район в Бурятии

Во всех остальных был хотя бы один заболевший
Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, на сегодняшний день только в Окинском районе не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Во всех остальных был выявлен хотя бы один заболевший.
- Практически во всех районах случаи заболевания носили единичный характер и не получили дальнейшего распространения благодаря своевременно принятым мерам, - отметили в Роспотребнадзоре.
Исключение составляют только Кижингинский район, где разросся крупный очаг коронавируса, и Баунтовский район, где инфекцией заразились более 60 вахтовиков.
Фото: russianstock.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?