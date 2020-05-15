Коронавирусом в Баунте заболели 67 вахтовиков

Большинство из них лечатся в вахтовом поселке





Как сообщили в Роспотребнадзоре Бурятии, число зараженных коронавирусом вахтовиков в Баунтовском районе достигло 67. Все они проживали в вахтовом поселке, принадлежащем ООО «Рудное». Всего там работало более 300 человек.

- 17 заболевших госпитализированы, остальные находятся под наблюдением медиков и получают лечение в вахтовом поселке, в общежитии, где проживают, - уточнили в Роспотребнадзоре.





Отметим, вчера в паблике «Аноним 03» появилось сообщение от одного из зараженных в Баунте вахтовиков.



«Заболел covid-19 на вахте в Баунтовском районе! Если вы думаете что вас это не коснётся и вы не заболеете, очень сильно ошибаетесь в этом! Болезнь очень заразная. Инкубационный период очень долгий. С момента заражения прошло 2,5 недели и болезнь начала проявляться. Болезнь выявили 8 мая. И 9 мая в День Победы работы все остановили и закрыли по комнатам. Вот такой вот праздничный день вышел у нас», - написал работающий на вахте мужчина.



По его словам, ему повезло, поскольку болезнь у него протекает в легкой форме. Вахтовик также сообщил, что болезнь очень коварная и призвал соблюдать все меры предосторожности.



«Берегите себя и близких! Соблюдайте элементарные правила гигиены, одевайте средства индивидуальной защиты: маски и перчатки. Болезнь очень коварна, и если вам кажется, что болезнь выдумка и не существует - это не правда. Ковид-19 есть, и болезнь дойдёт до многих рано или поздно! Дело времени».



Мужчина также поблагодарил медиков, которые оказывают помощь заболевшим.



«Огромное спасибо медицинскому персоналу, который ухаживает за больными. Очень вежливый и хороший мед персонал! Им очень тяжело сейчас! Сидите дома и не шарьтесь, где попало!», резюмировал вахтовик.





Очаг заболевания был зарегистрирован там 9 мая. Именно он во многом повлиял на среднесуточный рост общего количества заболевших, зафиксированный в республике в последние дни.Фото: пресс-служба правительства Бурятии