Сотрудники Росгвардии задержали в Улан-Удэ подозреваемых в серии краж

Двое злоумышленников обчищали салон автомашин, разбивая их стекла

В Улан-Удэ накануне ночью сработали сигнализации сразу нескольких автомобилей, припаркованных в жилых дворах Октябрьского района города. В ходе отработки территории наряды вневедомственной охраны задержали по горячим следам подозреваемых, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Задержанные, двое жителей Улан-Удэ, один из которых является несовершеннолетним, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.В ходе оперативно-следственных мероприятий на местах преступлений было установлено, что от рук правонарушителей пострадали восемь машин. При помощи камня и отвертки злоумышленники разбивали автомобильные стекла, проникали в салон автомобилей и похищали ценные вещи. Так, среди изъятых у задержанных предметов оказались автомагнитолы, инструменты, пневматический пистолет и другие ценные вещи. Общий ущерб составил несколько десятков тысяч рублей.В отделе полиции задержанные также дали признательные показания, что за несколько часов до краж из автомобилей они пытались похитить телевизор из закусочной на ул. Тобольская, однако, разбив окно и проникнув внутрь, не смогли снять его со стены.Возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.Фото: Росгвардия