Сотрудники Росгвардии задержали в Улан-Удэ подозреваемых в серии краж

Двое злоумышленников обчищали салон автомашин, разбивая их стекла
В Улан-Удэ накануне ночью сработали сигнализации сразу нескольких автомобилей, припаркованных в жилых дворах Октябрьского района города. В ходе отработки территории наряды вневедомственной охраны задержали по горячим следам подозреваемых, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Задержанные, двое жителей Улан-Удэ, один из которых является несовершеннолетним, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе оперативно-следственных мероприятий на местах преступлений было установлено, что от рук правонарушителей пострадали восемь машин. При помощи камня и отвертки злоумышленники разбивали автомобильные стекла, проникали в салон автомобилей и похищали ценные вещи. Так, среди изъятых у задержанных предметов оказались автомагнитолы, инструменты, пневматический пистолет и другие ценные вещи. Общий ущерб составил несколько десятков тысяч рублей.
В отделе полиции задержанные также дали признательные показания, что за несколько часов до краж из автомобилей они пытались похитить телевизор из закусочной на ул. Тобольская, однако, разбив окно и проникнув внутрь, не смогли снять его со стены.
Возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность задержанных к аналогичным преступлениям.
Фото: Росгвардия
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