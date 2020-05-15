В Бурятии нет «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ

Республиканский Минздрав успокоил общественность





В больницах Бурятии не используют аппараты ИВЛ марки «Авента-М», произведенных на АО «Уральский приборостроительный завод» (входит в АО «КРЭТ» в составе госкорпорации «Ростех»), сообщили в республиканском Минздраве.

Напомним, с использованием этих аппаратов связаны два трагических пожара, произошедших в больницах Москвы и Санкт-Петербурга 9 и 12 мая. В результате возгорания в Москве погибла одна пациентка, в Санкт-Петербурге — пять человек. Управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас следователи проводят проверку на предприятии. В ряде регионов использование этих аппаратов приостановили.При этом представитель завода сообщил СМИ, что пожар мог начаться из-за плохой проводки в больницах.Фото: pixabay.com