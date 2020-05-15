В Бурятии более чем в три раза вырос уровень безработицы

Он достиг без малого 4 процентов, в том числе за счет регистрации получателей «серых» зарплат



В Бурятии по состоянию на 13 мая численность безработных, состоящих на учете, составила 16, 5 тыс человек. Уровень регистрируемой безработицы достиг 3,8% от числа трудоспособных граждан, сообщили в правительстве республики.



Фактически речь идет почти о четырехкратном росте. Напомним, в конце прошлого года уровень регистрируемой безработицы не превышал 1% (около 4,6 тыс человек), снизившись с января 2019 года на 0,4%. Ситуация на регистрируемом рынке труда в республике оценивалась, как стабильная.



Сейчас получателями пособия по безработице являются 14 711 человек: 2487 – в максимальном размере (в том числе 1875 уволенных с 1 марта – в рамках федеральной меры поддержки). С учетом районного коэффициента ежемесячная выплата составляет 14 566 рублей (северные районы – 15 769 рублей), сообщил накануне руководитель Республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев на республиканском штабе по обеспечению устойчивого развития экономики.



Из числа получателей этой федеральной меры поддержки 865 человек получают и доплату на каждого ребенка – всего на 1588 детей. Общая сумма выплат составила – 2,4 млн рублей.



В условиях ограничительных эпидемиологических мероприятий в Бурятии увеличилось число граждан, обратившихся в органы службы занятости по поиску подходящей работы. «В связи с ослаблением режима самоизоляции прогнозируется увеличение вакансий, так как работодатели возобновляют деятельность. Рост численности безработных произошел в основном из-за людей, желающих возобновить трудовую деятельность после длительного, более одного года, перерыва. Также теперь становятся на учет по безработице и те, кто работали неофициально и получали «серую зарплату», - отметил Александр Башкирцев.



В республиканском банке вакансий на сегодня насчитывается более 8 тыс свободных рабочих мест. Республиканским агентством занятости населения по поручению главы Бурятии и совместно с минстроем республики проработан вопрос по трудоустройству безработных на строительных объектах.



Напомним, в целях снижения напряженности на рынке труда республики правительство Бурятии разработало меры, направленные на поддержку занятости и предотвращения массового высвобождения работников. Утверждено постановление, согласно которому предоставляются гранты в форме субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, открывшим собственное дело при содействии органов службы занятости. Размер - 60 тыс рублей на каждое рабочее место. Максимальный размер гранта – 300 тыс рублей на создание пяти рабочих мест.



С 6 апреля по 13 мая на телефон горячей линии службы занятости республики обратились 38 559 граждан и 1 663 работодателя. Специалисты службы занятости консультируют обратившихся по постановке на учет в службу занятости, выдаче справок, выплате пособия по безработице, перерегистрации безработных граждан в условиях самоизоляции, по поддержке занятости работников организаций и предотвращения массового высвобождения.



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