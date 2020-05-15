В Бурятии зафиксирован первый случай повторного заболевания коронавирусом

Второе заболевание у пациентки протекает в более тяжелой форме





Как сообщили сегодня в Минздраве Бурятии, в республике зафиксирован первый случай повторного заболевания коронавирусной инфекцией у одного и того же человека.

- 21 апреля пациентка, болевшая коронавирусом, была выписана после двух отрицательных тестов. Через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Она сдала тест, который показал наличие у нее коронавируса, - пояснила главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова.При этом врачи пока не знают, с чем связано повторное заболевание.- То ли это повторное заражение, то ли рецидив той инфекции, пока не ясно, - сообщила главврач инфекционной больницы. При этом она отметила, что повторное заболевание протекает у пациентки в более тяжелой форме, с пневмонией.Фото: «Номер один»