В Бурятии сохранится холодная со снегом погода

В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается





По информации Бурятского гидрометцентра, 16 мая в Бурятии сохранится холодная ветреная погода. По юго-западу и югу республики осадки прекратятся, по остальной территории пройдет дождь со снегом, по северo-востоку прогнозируются сильные осадки.

Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 15-20, по южной половине местами до 24 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5 тепла, местами 4-9 мороза, днем 10-15, местами 2-7 тепла.В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный 8-13, утром и днем порывы до 15-20 м/с. Температура ночью будет около 0, днем 10-12 тепла.Фото: «Номер один»