В Бурятии начался призыв на срочную службу

Он ведется в строгих рамках санитарно-эпидемиологических требований

Военные комиссары и призывные комиссии Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, ведут призыв на срочную военную службу в сложной эпидемиологической обстановке, сообщили в пресс-службе ВВО.Призывные пункты предприняли все необходимые противоэпидемиологические меры для обеспечения безопасности. На входе в призывные и сборные пункты организован термометрический пост с обязательной проверкой у каждого призывника температуры тела бесконтактными термометрами. Граждане с повышенной температурой будут сразу изолированы. Также призывникам выдадут медицинские маски, одноразовые перчатки, проведут дезинфекцию рук специальными средствами.Перед началом работы все сотрудники и врачи военкоматов сдали тесты на коронавирус, для этого был организован выезд медиков с мобильной лабораторией военного госпиталя.Кроме этого специалисты РХБ защиты ВВО провели специальную обработку служебных помещений, прилегающей территории и врачебных кабинетов, которые обеспечены бактерицидными облучателями, тест-системами. Каждые два часа сотрудники военкоматов дезинфицируют рабочие поверхности. Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов.Все призывники, прибывшие на сборные пункты Восточного военного округа, пройдут экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляться с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку. К местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая.В ходе стартовавшего весеннего призыва, военные комиссариаты и призывные пункты Бурятии планируют призвать и направить на военную службу по призыву более 1,1 тыс человек.Фото: пресс-служба ВВО