В Бурятии оштрафуют пьяного вахтовика, оскорбившего и побившего медсестру

Глава Минздрава потребовала корректно относиться к медработникам





- У нас есть факт некорректного поведения человека в «Байкальском бору». Он находился в состоянии алкогольного опьянения. С нами работают сотрудники МВД, Росгвардии, поэтому ситуация урегулирована. В рамках административного наказания этому человеку после завершения лечения будет предъявлен административный штраф, - сообщила Евгения Лудупова.В связи с происшествием министр также потребовала от жителей республики корректного отношения к медицинским работникам.Напомним, по данным МВД Бурятии, 7 мая при водворении в обсерватор группы вахтовиков в Прибайкальском районе пьяный 44-летний житель Курумканского района вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и толкнул медсестру. Прибывшие на место происшествия полицейские провели с нарушителем профилактическую беседу. В отношении него возбудили административное дело за несоблюдение ограничительных мероприятий. Кроме того, после окончания срока изоляции будет решаться вопрос о возбуждении в отношении мужчины административного производства по ст. 6.1.1 КоАП РФ («Побои»).Фото: Роспотребнадзор Бурятии