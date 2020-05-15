Шанс подкрепить иммунитет черемшой появился у жителей Бурятии

Республиканское агентство лесного хозяйства определило места для сбора дикоросов



В Бурятии, где действует особый противопожарный режим, Республиканское агентство лесного хозяйства, все-таки, определило список мест для сбора дикоросов, сообщили в РАЛХ. Приказ с перечнем мест начинает действовать с 16 мая и не распространяется на территорию Кижингинского района, где введен карантин в связи со вспышкой коронавируса.



«Сбор дикоросов разрешен только в установленных местах и при строгом соблюдении правил пожарной безопасности в лесах. В случае несоблюдения правил пожарной безопасности, в том числе разведения костров, граждане могут быть привлечены к административной ответственности» - отметил первый заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



В случае, если у жителей возникают вопросы, как проехать и как себя вести в лесу – можно обратиться в лесничество, где планируется пребывание. Все контакты и места сбора дикоросов размещены на сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.



Напомним, в это время года единственным видом дикоросов, который массово собирается в Забайкалье, является черемша - один из самых ранних источников витаминов в лесу. В ней много аскорбиновой кислоты, имеется белок, фруктоза, минеральные соли, фитонциды, лизоцим, каротин. В старинных медицинских трактатах черемша упоминается как надежное предохранительное средство во время эпидемий чумы, холеры и других заразных болезней. Так что, и нынче для эпохи пандемии она вполне актуальна.



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