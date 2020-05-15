В Бурятии расширился список районов, не охваченных коронавирусом

Вместо одного их оказалось три
Сегодня в Роспотребнадзоре Бурятии сообщили, что на данный момент только в Окинском районе не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Во всех остальных был выявлен хотя бы один заболевший.
Позже в ведомстве сообщили, что ошиблись: ни одного заболевшего коронавирусом не было выявлено в Хоринском, а также в Тункинском районах Бурятии.
- Выявленный случай заболевания у жительницы Тункинского района произошел на территории Улан-Удэ. Заболевшая продолжительное время находилась в столице Бурятии, контакт с больным и заражение произошло в городе. За это время Тункинский район она не посещала, - уточнили в Роспотребнадзоре.
Фото: «Номер один»
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