В Улан-Удэ владелец пиццерии «Пепино» подхватил коронавирус

Как протекает заболевание у бизнесмена, пока не известно
По информации «Номер один», заболевание коронавирусной инфекцией на днях было диагностировано у депутата горсовета Улан-Удэ, владельца пиццерии «Пепино» и ресто-бара «Сплетни».
Как протекает заболевание у бизнесмена, госпитализирован ли он или лечится дома, пока не известно.
Отметим, после введения в Бурятии ограничительных мер «Пепино» продолжает работу в режиме доставки. Заказать пиццу там можно круглосуточно.
Напомним, в Бурятии на сегодня общее число случаев заражения коронавирусом достигло 865. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 269 человек, умерло шесть человек.
Фото: russianstock.ru
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