В Улан-Удэ владелец пиццерии «Пепино» подхватил коронавирус

Как протекает заболевание у бизнесмена, пока не известно



По информации «Номер один», заболевание коронавирусной инфекцией на днях было диагностировано у депутата горсовета Улан-Удэ, владельца пиццерии «Пепино» и ресто-бара «Сплетни».

Как протекает заболевание у бизнесмена, госпитализирован ли он или лечится дома, пока не известно.



Отметим, после введения в Бурятии ограничительных мер «Пепино» продолжает работу в режиме доставки. Заказать пиццу там можно круглосуточно.



Напомним, в Бурятии на сегодня общее число случаев



Фото: russianstock.ru Как протекает заболевание у бизнесмена, госпитализирован ли он или лечится дома, пока не известно.Отметим, после введения в Бурятии ограничительных мер «Пепино» продолжает работу в режиме доставки. Заказать пиццу там можно круглосуточно.Напомним, в Бурятии на сегодня общее число случаев заражения коронавирусом достигло 865 . Успешно завершили лечение и выписались из больниц 269 человек, умерло шесть человек.Фото: russianstock.ru