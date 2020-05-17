В Бурятии предлагают создать музей примирения

Гражданскую войну в Сибири надо помнить непредвзято, считают общественники





Последнее время инициативные граждане республики всё чаще отмечают, что события и фигуры Гражданской войны в Забайкалье ныне малоизвестны среди населения, никак не отмечены и не популяризируются. Жители Бурятии высказывают предложения как-то восполнить этот пробел, особенно в том, что касается представителей Белого движения.

Красным деятелям в Бурятии с увековечиванием повезло больше. В столице республики есть улицы Каландаришвили, Лазо, Широких-Полянского, Тухачевского, стоит памятник красногвардейцам и партизанам, погибшим в боях Гражданской, мемориал у братской могилы красногвардейцев-интернационалистов (в основном, уроженцев Австро-Венгерской империи). В 2019 году в Улан-Удэ торжественно открыли памятник маршалу Рокоссовскому, воевавшему в Гражданскую под Кяхтой.Но мы уже давно живём не при советской власти, и события Гражданской стоило бы помнить с обеих сторон. Среди Белого движения в Бурятии тоже отметились интересные личности. Чего стоит один только барон Роман фон Унгерн-Штернберг – освободитель Монголии от китайской оккупации, провозгласивший себя продолжателем дела Чингисхана. Мрачная мистическая фигура, пользующаяся мировой известностью.Или «Сибирский Суворов» генерал Анатолий Пепеляев – был женат на уроженке Верхнеудинска (ныне Улан-Удэ), позже отбивал этот город у красных, брал штурмом Иркутск и Красноярск, громил красных в Якутии.Не стоит забывать и атамана Григория Семёнова, долгое время возглавлявшего крупнейшую антибольшевистскую силу в Забайкалье.Можно вспомнить и генерала Бориса Резухина – «правую руку» барона Унгерна, воевавший с Рокоссовским под Желтурой, сибирский Ледовый поход каппелевцев, пересекавший Байкал по льду. Интересных людей и событий было много. Но с памятными знаками о них обстоит не очень.«В Гусином озере есть памятник красным, погибшим в бою с Унгерном. Я бы поставил памятник барону Унгерну, надо посмотреть, сколько это стоить будет, и точное место найти», - пишет в соцсетях предприниматель Павел Сакияев.Следует отметить, Унгерн, при всей харизматичности, фигура всё же неоднозначная. С прогневившими его людьми барон расправлялся очень жестоко. Поэтому памятник персонально ему может породить в обществе много споров. С другой стороны, Нестор Каландаришвили, в честь которого в Улан-Удэ названа улица, тоже не отличался особым гуманизмом. Всех участников той войны сложно назвать святыми.Чтоб в равной мере воздать память всем сторонам и эпизодам тех времён, можно было бы создать что-то вроде музея Гражданской войны или какую-то регулярную тематическую экспозицию. Такую идею уже несколько лет вынашивает руководитель военно-исторической группы «Байкальский форпост» Вадим Таюрский, организатор военных исторических выставок. В его планах и проведение раскопок на местах сражений – в окрестностях Танхоя или Гусиного озера. Как считает Вадим Таюрский, уже пора перестать ссориться из-за симпатий к белым или красным, и стремиться смотреть на Гражданскую просто как на исторический период.Сходную мысль высказывает историк и политолог Алексей Михалёв.- В Бурятии нужен музей не просто Гражданской войны, а музей примирения. В котором будут в равной мере беспристрастно отражены деятели и белой, и красной стороны. Прошло сто лет, давно уже нет в живых непосредственных участников событий. А их потомки в третьем-четвёртом поколении продолжают конфликты, опираясь на личные убеждения и симпатии, что больше напоминает религиозные споры. Но пора достичь примирения по этой теме, - считает Алексей Михалёв.Идею музея Гражданской войны одобряет также известный в Бурятии историк и регионовед Павел Дудин. Хотя возможность практической реализации оценивает скептично.- Чтоб иметь память о Гражданской, ее нужно сформировать. А у нас и половина фактов по этому периоду не восстановлена. Постреволюционную тему 1917-1923 годов нужно довести до уровня нашей общей истории, возможно, я сам этим позже займусь. Сама идея музея хорошая. Но я против, чтоб из этого делали политику, чтоб этим занимались дилетанты или чиновники. Чтоб не решали вопрос нахрапом, пытаясь подогнать к очередной знаковой дате. Честно говоря, в Бурятии я пока не вижу людей, кто готов этот вопрос отработать профессионально, - говорит Павел Дудин.Что думают по этому поводу представители правительства республики? По мнению министра туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой, популяризация в Бурятии эпизодов и персоналий Гражданской войны могла бы способствовать туристической привлекательности республики.- Это было бы полезно, в первую очередь и для самих жителей Бурятии, её подрастающего поколения. Можно было бы проводить экскурсии по местам тех событий, проводить какие-то экспозиции, скажем, на базе Национального музея, - прокомментировала Мария Бадмацыренова.В Министерстве культуры Бурятии сообщили, что в хранилищах Национального музея имеются экспонаты, связанные Гражданской войной, как красных, так и белых, которые периодически используются. Например, на экспозиции 2019 года «Антропология войны» была выставка, посвящённая событиям Гражданской.В любом случае, помнить историю родного края необходимо, как и находить в ней то, что пойдёт ему на пользу в современности. И давно необходимо смотреть на историю Гражданской непредвзято – без советских или «перестроечных» стереотипов.Василий Тараруев для «Номер один»Фото автора