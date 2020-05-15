В Бурятии выиграли грант президента РФ два проекта из сферы культуры

Будет создан электронный каталог памятников и получит развитие мастерская гобелена

В Бурятии в 2020 году появится новый электронный каталог значимых архитектурных памятников республики, а также будут выделены средства на развитие творческой мастерской по плетению из конского волоса, сообщили в минкультуры региона.Гранты президента России получили два творческих проекта общенационального значения в области культуры и искусства: по созданию электронного каталога «На земле Гэсэра» и творческая мастерская по плетению бурятского гобелена из конского волоса в целях сохранения и распространения старинной технологии.Руководитель проекта по созданию электронного каталога Любовь Мордвина рассказала, что заявку на грант подавала не один год, и только в 2020 получила положительный ответ.«Грант направлен на популяризацию объектов историко-культурного наследия Бурятии. Планирую, что по итогам работы представлю широкой общественности электронную версию мультимедийного альбома. Это будет сборник статей о наиболее значимых архитектурных памятниках нашей республики с учетом того, что приведены работы по реставрации и ремонту. Выйдут статьи о Воскресенской церкви в Кяхте, о Посольском монастыре, Троицко-Селенгинском монастыре, Гусиноозерском дацане, Театре оперы и балета, включим объекты археологии. В планах создать раздел «Памятники военной истории», в котором речь пойдет об эвакуационных госпиталях, бюстах и скульптурах Героев Советского Союза. По условиям, мы должны завершить работу до декабря 2020 года, но в связи с карантином остро встает вопрос, успеем ли. Будем стараться», - отметила Любовь Мордвина.Впереди большая работа, сотрудничество с фотографами, краеведами, историками. Организаторы надеются, что электронный каталог вызовет большой интерес у краеведов, студентов, учащихся, у органов исполнительной власти.Авторами второго проекта стал коллектив Колледжа традиционных искусств народов Забайкалья (п. Иволгинск). Педагоги восстановили старинную технологию изготовления уникальных ковров-гобеленов из конского и сарлычьего (як) волос.Как рассказал директор Колледжа традиционных искусств народов Забайкалья Анатолий Куприянов, в республике есть мастера по плетению гобелена, но колледж – это единственное учебное заведение, где учат этому древнему ремеслу целенаправленно.«Планировали обновить материально-техническую часть мастерской, где проводятся занятия по плетению бурятского гобелена из конского волоса. Хотим познакомить с этой технологией как можно больше людей, проведем мастер-классы для населения из Бурятии и других стран. Будет организована выставка гобелена. Организуем краткосрочные курсы для всех желающих. Нам выделили около 1 млн рублей. Реализовать проект должны в течение 2020 года, - отметил руководитель проекта Анатолий Куприянов.Плетение из конского волоса – уникальный вид народного творчества Бурятии. Он берет начало с ковров «таара» эпохи гунну. Ручная работа, натуральные цвета конского волоса и волоса яка–сарлыка, игра света и тени, где каждая ниточка, подчиненная общему замыслу, шероховатая фактура придают неповторимый колорит любому интерьеру. По преданию, именно по конскому волосу духи предков спускают благодать и счастье в дома, где есть изделия из него.Фото: minkultrb.ru