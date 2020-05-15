В Бурятии подорожали гробы

Также выросла стоимость интернета и ветеринарных услуг





В апреле 2020 года инфляция на потребительском рынке Бурятии составила 0,9%, сообщает Бурятстат.

Цены и тарифы на услуги выросли на 0,2%. В этой группе наибольший рост наблюдался на клинический осмотр животного (12,3%), ультразвуковое исследование брюшной полости (3,5%), абонентскую плату за доступ к сети Интернет (2,8%), установку пластиковых окон (2,5%), общий анализ крови (2,4%), изготовление гроба (2,2%), изготовление фотографий для документов и первичный консультативный прием у врача специалиста (1,8%), абонентскую плату за телевизионную антенну (1,1%).Снизились цены и тарифы на полет «эконом» класса в самолете (-3,2%), услуги организатора проведения торжеств (–1,5%), плата за пользование потребительским кредитом (–1,3%).Фото: pixabay.com