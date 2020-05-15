Цены на продукты в Бурятии рванули вверх

Продовольственная инфляция в апреле достигла 2%
В апреле 2020 года инфляция на потребительском рынке Бурятии составила 0,9%. Больше всего подорожали продукты, на них в среднем цены выросли на 2%, сообщает Бурятстат.
В группе продовольственных товаров лидерами по росту цен стала плодоовощная продукция, цены на нее увеличились на 9,2 %. Из этой группы товаров более всего подорожали лимоны - в 2,7 раза. Цены на чеснок выросли на 23,8%, лук репчатый – на 22,7%, капусту белокачанную свежую – на 12,4%, свеклу столовую – на 12,3%, морковь – на 10,8%, груши – на 6,2%, виноград и яблоки – на 6%, помидоры свежие – на 4%, бананы – на 1,8%.
В то же время огурцы свежие подешевели на 5,7%, картофель – на 2%.
Из продовольственных товаров заметно подорожали яйца куриные – на 8,8%, крупа гречневая – на 8,4%, рыба мороженая неразделанная – на 7,4%, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 5,6%, мука пшеничная – на 5,1%, рыба соленая, маринованная, копченая – на 4,4%, сухие супы в пакетах – на 3,9%, консервы мясные и баранина – на 3,7%, говядина – на 3,4%, молоко питьевое цельное стерилизованное (2,5-3,2 %) жирности и рис – на 3,1%.
Вместе с тем снизились цены на консервы мясные для детского питания – на 4,1%, маргарин и пшено – на 2,7%, кофе натуральный растворимый – на 2,5%, макаронные изделия – на 2,3%, чай черный байховый – на 1,6%, пряники – на 1,4%, кофе натуральный в зернах и молотый – на 1,1%, печенье – на 1%.
Напомним, в марте 2020 года инфляция на потребительском рынке Бурятии составила 0,5%.
Фото: «Номер один»
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