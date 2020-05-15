В Бурятии утверждены выплаты сотрудникам учреждений соцобслуживания

Работающие в режиме «тотальной изоляции» получат и федеральные, и региональные выплаты



В Бурятии утверждены республиканские социальные выплаты сотрудникам учреждений социального обслуживания дополнительно к федеральным доплатам, о которых 11 мая объявил президент России Владимир Путин.



Региональные выплаты получат сотрудники учреждений социального обслуживания, остававшиеся на работе на круглосуточную 14-дневную смену в период ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Такое решение принято Республиканским оперативным штабом. Глава Бурятии подписал постановление правительства республики, согласно которому работникам учреждений социального обслуживания, работающим в режиме «тотальной изоляции», дополнительно заплатят за каждый день круглосуточной смены, длившейся несколько дней подряд.



Так, медицинским работникам за каждый календарный день нахождения в подведомственном минсоцзащиты учреждении в режиме «тотальной изоляции» доплатят по 1 261,5 рубля, педагогам социальных учреждений – по 1 131 рублю, прочим работникам (за исключением руководителей учреждений и их заместителей) - по 957 рублей за каждый день нахождения в учреждении в режиме «тотальной изоляции». Кроме того, эти же работники обеспечиваются питанием.



На все вышеперечисленные меры поддержки в бюджете Бурятии предусмотрено 24,1 млн рублей. Первые выплаты за апрель будут перечислены работникам уже сегодня, 15 мая, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Всего в Бурятии 20 учреждений (не считая военного госпиталя), работники которых получат социальные выплаты. В них в настоящее время проживает 2,4 тыс человек, работает 468 человек персонала.



«Очень важно уделить внимание работе интернатов, домов престарелых. Люди, которые находятся, живут здесь, требуют особого ухода и заботы, а в силу возраста, наличия у многих из них хронических заболеваний, сейчас вдвойне уязвимы. Повышенную нагрузку, риски несут и сотрудники социальных учреждений. В этой связи считаю необходимым установить для них специальную федеральную доплату на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. Сразу оговорюсь, что полагающиеся выплаты за уже прошедший апрель люди также обязательно получат», - отмечал Владимир Путин.



Для среднего медперсонала, работающего в соцучреждениях круглосуточно в течение двухнедельной смены, федеральная выплата составит 40 тыс рублей, для работающих с пациентами с коронавирусом — 60 тыс рублей. Младший медперсонал также получит по 15 тыс рублей за смену или 25 тыс рублей, если во время смены они оказывали помощь больным коронавирусом, а технический персонал – по 10 тыс и 15 тыс рублей соответственно.



Фото: egov-buryatia.ru

