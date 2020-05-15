В Бурятии УКС правительства незаконно обошлось с челябинской компанией

Предмет спора – 12-миллионный контракт на разработку проекта газовой котельной в Закаменске



Бурятское УФАС отказалось вносить в реестр недобросовестных поставщиков компанию «Динамика» из Челябинска после обращения Управления капитального строительства правительства Бурятии. Вместо этого будет наказано само управление, сообщили в антимонопольном управлении.



Конфликт начался 30 марта, когда УКС по результатам аукциона заключило с компанией 12-миллионный контракт на разработку проектной документации для строительства котельной на газе в Закаменске. Однако уже через неделю УКС в одностороннем порядке исполнять контракт отказалось и направило в антимонопольный орган материалы в отношении подрядчика. Причиной стало выявление недостоверной информации об учредителе в заявке ООО «Динамика» на участие в аукционе.



Между тем, еще в середине марта УФАС рассматривало жалобу этого участника закупки. Комиссия антимонопольного органа изучила заявку ООО «Динамика», в том числе проверила представленную информацию об учредителе, и пришла к выводу о полном соответствии заявки требованиям законодательства и требованиям заказчика, установленным аукционной документацией.



Таким образом, УКС не имело никаких правовых оснований для расторжения контракта, констатировали в УФАС.



По итогам рассмотрения обращения подрядчик в реестр недобросовестных поставщиков не включен, а в отношении УКС будет возбуждено административное производство по факту нарушения законодательства о контрактной системе.



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