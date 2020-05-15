В Бурятии наметился естественный прирост населения

В январе-марте нынешнего года показатель составил 1,9 промилле



В Бурятии естественный прирост населения в январе-марте составил 1,9 промилле (человек на 1000 населения) против 0,2 - в аналогичном периоде 2019 года, сообщил Бурятстат.



Органами ЗАГС зарегистрированы 3105 родившихся и 2644 умерших. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года число родившихся увеличилось на 17 человек или на 0,5 %, число умерших уменьшилось на 396 человек или на 13%.



Естественный прирост населения наблюдался в восьми муниципальных образованиях республики. Наибольшее значение естественного прироста отмечено в Иволгинском

(8,9 промилле), Окинском (8,8),Еравнинском (7,8), Тарбагатайском (5,4) и Селенгинском (5,1) районах. В Баунтовском эвенкийском районе и Северобайкальске естественный прирост населения остался на уровне 2019 года.



В остальных муниципальных образованиях отмечена естественная убыль населения. При этом наибольшее значение естественной убыли отмечено в Курумканском (-4,8 промилле), Кабанском (-4,7) и Тункинском (-4,6) районах.



Коэффициент рождаемости составил 12,7 новорожденных в расчете на 1000 жителей и остался на уровне соответствующего периода 2019 года, коэффициент смертности снизился с 12,5 до 10,8 умерших на 1000 населения. Увеличение рождаемости наблюдалось в 12 муниципальных районах и Северобайкальске. При этом наибольшее в Еравнинском (на 37,6 %), Северо-Байкальском (на 33 %) и Муйском (на 29,2 %) районах.



Неблагополучная ситуация со смертностью населения сложилась в Тункинском, Кабанском, Бичурском, Хоринском, Курумканском иКижингинском муниципальных районах (более 15 умерших на 1000 населения). В возрасте до 1 года умерло 11 младенцев. Коэффициент младенческой смертности на 1000 родившихся уменьшился с 6,7 до 3,5 новорожденных.



В январе-марте в республике зарегистрировали брак 1074 пары и 916 пар его расторгли. Отмечено ухудшение показателя соотношения числа браков и разводов. Если в январе-марте 2019 года на 100 браков приходилось 78 разводов, то в 2020 году – 85.



Численность постоянного населения республики по состоянию на 1 января 2020 года составила 985,9 тыс человек, из них городского населения – 584 тыс человек и 401,9 тыс человек сельского.



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