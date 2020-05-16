Жители Бурятии приняли участие во всемирном челлендже

Вдохновленные известными картинами любители искусства воссоздают великие полотна по-своему

Второй месяц в режиме самоизоляции россияне проводят по-разному. Кто-то от скуки и безделья упирает на алкоголь или погружается в депрессию, а кто-то ищет и находит себя на новом поприще. К примеру, принимает участие в творческом челлендже.Пандемия коронавируса сплотила все человечество. Особенно это наглядно видно на челленджах, запускаемых в одном уголке планеты и подхватываемых потом повсеместно. Так, в Сети появился знаменитый челлендж «Изоизоляция». Вдохновленные известными картинами любители искусства воссоздают великие полотна по-своему. Обычные граждане перевоплощаются в героев знаменитых картин и фотографируют себя. Порой отличить оригинал от фотокопии почти невозможно. А некоторые работы напоминают больше стеб и специально делаются со смешным оттенком.Самое важное правило в группе единомышленников – отклоняются фото, сделанные вне изоляции. Воссоздать образы необходимо не выходя из дома из подручных средств.В интернете уже прогремели фотографии, сделанные по пьете Микеланджело Буонарроти «Оплакивание Христа». Удачно перевоплотилась в Вольтера (по статуе «Вольтер, сидящий на кресле») и женщина лет 90 с помощью постельного белья и компьютерного кресла.Не отстают от талантливых участников челленджа и жители Бурятии. А известный бурятский художник Зорикто Доржиев волей случая даже сам стал организатором такого конкурса среди своих поклонников.- Мне начали присылать фотографии, сделанные по мотивам моих картин. Сначала одну-две, а потом, смотрю, уже набралось большое количество. В какой-то момент это умилило, я даже написал в соцсетях: «Вот и наступил мой звездный час!». А когда снимков уже было за 40 штук, понял, что нужно все это облечь в какую-то форму, - рассказывает Зорикто Доржиев.Художник вместе с галереей «Ханхалаев» объявили о конкурсе таких работ, придумали номинации для победителей и, конечно, не забыли про призы. Наградой для победителей стали картины заслуженного художника Бурятии. В конце апреля подвели итоги.- Ощущения классные. Приятно, что люди, причем со всех уголков мира, делают такие вещи. Участвовали жители США, Франции, Бельгии, Италии и даже Катманду. В общей сложности мы получили около сотни работ, - говорит художник.Вместе с экспертами из галереи «Ханхалаев» Зорикто Доржиев старательно отобрал самые лучшие работы. Потом по ходу дела пришлось придумывать дополнительные номинации – отметить хотелось как можно больше фотоснимков. Художнику приятно, что и на родине о нем не забыли – есть победители конкурса из Бурятии.- Здесь даже смысл больше не в самом конкурсе, а в желании поблагодарить людей, так преданно следящих за моим творчеством. Потому что работы, по которым они снимали свои кадры, совершенно разных периодов: от самых ранних до совсем свежих. Это очень приятно, - признается Зорикто.По словам художника, тот факт, что люди, как правило, всего лишь копируют его работы, нисколько не умаляет их талант. Доходило даже до того, что в комментариях к некоторым работам писали: «Фотография превзошла оригинал».- Это творческий процесс. Многие делали это с хорошим чувством юмора. И очень важно, что, находясь в изоляции, люди находят именно такой выход для энергии. Иногда вроде бы минимум усилий прикладывают, подходя к инсценировке, постановке картины. А получается очень атмосферно и душевно. Достаточно человеку с выразительным лицом при правильном освещении попозировать, намотав полотенце на голову, и все это выглядит глубоко. А некоторые подошли к задаче очень серьезно. С массой атрибутов, кропотливо воссоздавая задний фон. Я снимаю шляпу перед таким трудом, - говорит художник.При этом в качестве атрибутов участники конкурса выбирали обычные бытовые предметы, начисто лишенные возвышенности, но и в этом случае результат впечатлял.- Меня поражает, насколько люди креативно и изобретательно могут использовать всю домашнюю утварь. Как в ход идут совершенно банальные предметы, а в кадре смотрятся просто невообразимо. К примеру, бидон, полотенце, штаны на голове и прочее. Это практически театрально-постановочный труд, - считает Зорикто.Рассматривая снимки на телефоне, художник порой не мог отличить, где его картина, а где фотоснимок. На других работах участники конкурса нарочно воссоздавали образы, не во всем похожие на оригинал. В ход пошел даже… хлеб.- В оригинале у меня мальчик сидит в стаде баранов. Выглядывает только верхняя часть его головы. А в одной работе родители подошли креативно и сделали так, что ребенок выглядывает из хлеба. Выглядит удивительно. Это просто отдельное искусство, я был поражен, - восхищается художник.Так, участница конкурса Александра Калачева и ее шестимесячная дочка стали одними из победителей. По словам мамы малышки, процесс воссоздания картины Зорикто был нелегким.- Мы с мамой давно знакомы с творчеством Зорикто Доржиева и являемся его большими поклонниками. Моя мама - дизайнер по шторам и текстилю. Идея с хлебом целиком принадлежит ей. Фотошопа там нет абсолютно. Снимали на телефон. Хлеб выстраивали в ряды на рюмки и стаканы. Фоном послужил перевернутый стол. Между табуретками оставили место, чтобы можно было туда поднести мою дочь Беллу и кошку. Мама держала Беллу, мой муж - кошку. Мы сделали около 50 снимков и выбрали из них единственный, где все смотрели куда надо. Трудность была в том, что и моя дочь, и кошка то и дело норовили облизать хлеб, - смеется Александра.Другая участница Тамара Мушеева также выиграла приз с помощью своей креативности.- О творчестве Зорикто я узнала, когда искала картину для воплощения. Понравилась фактура одной изображенной девушки, костюм, настроение, которое есть в картине. Снимок оказалось сделать сложнее, чем я думала. В голове все очень ладно выстраивается - вот тут я задрапируюсь горчичным пледом, здесь ленты разноцветные повяжу, но потом в кадре все смотрится неаккуратно и бесформенно. В качестве головного убора использовали подушку, втиснутую в свитер и накрепко привязанную к голове (все равно сваливалась конструкция, приходилось ее подпирать стеной). У модели на картине совсем другой тип лица, я попыталась с помощью грима сделать какие-то акценты, естественно, полного сходства добиться в домашних условиях невозможно. Пришлось постараться изобразить надменное выражение лица. Но я ведь окончила театральный институт, это часть моей специальности. Но, конечно, прежде чем все получилось, мы с мужем долго смеялись, - говорит Тамара. – Был такой азарт и вдохновение.В ближайшее время в свет выйдет видеоролик, где организаторы конкурса постараются сделать обзор всех присланных им работ.Ольга Лазарева, «Номер один».Фото героев статьи