Позвоните психологу

Как и для чего работают телефоны доверия?



Бесплатно, анонимно, профессионально – по таким принципам в нашей стране работают телефоны экстренной психологической службы. Ежегодно по всей стране специалисты телефонов доверия принимают миллионы звонков. Зачем нужна экстренная психологическая помощь, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Помочь прийти в себя



- Игорь Валерьевич, все мы знаем о существовании телефонов доверия, расскажите, в чем суть их работы?



- Мы с вами много говорили о психологической помощи, ее видах, о том, где и как можно ее получить. Но есть достаточно специфичная область в психологической практике - экстренная психологическая помощь. Она оказывается в случаях, когда человек находится в какой-то критической для него ситуации. Катастрофа, ЧП, личные травматические события - все это может вызвать у него острые эмоциональные состояния, с которыми человеку очень трудно справиться.



По сути, переживая тот или иной кризис, критическую ситуацию, человек оказывается в состоянии дезадаптации. Дело в том, что острое эмоциональное состояние очень сильно дезорганизует, начиная с физиологического уровня. В результате сильнейшего стресса (а точнее, дистресса) человек, например, не может принять какое-то решение, осознать происходящую ситуацию, проще говоря, не может прийти в себя, тогда-то и нужна экстренная психологическая помощь.



Цель такой помощи заключается в том, чтобы нормализовать актуальное эмоциональное состояние человека. То есть снизить уровень дистресса, эмоционального накала, мобилизовать человека для того, чтобы вывести его из дезадаптивного состояния, чтобы он смог принимать решения, понимать, рассуждать, мыслить более-менее рационально, функционировать.



- То есть главная задача психолога это вывести человека из дистресса?



- Да. Суть экстренной психологической помощи не в том, чтобы помочь человеку разрешить какую-то проблему, с которой он столкнулся и не знает, как из нее выйти, а в том, чтобы смог принимать какие-то решения для того, чтобы справиться с проблемой. Поэтому и есть такое разграничение, как экстренная и пролонгированная психологическая помощь. Экстренная направлена на нормализацию актуального эмоционального состояния человека, а пролонгированная помощь необходима для того, чтобы человек смог вернуться к нормальной жизни, осознал случившееся, пережил эту ситуацию и принял ее. Это то, чем, как правило, занимаются психологи в различных психцентрах. Они нацелены на планомерную работу.



17 мая – День детского телефона доверия



- Кто занимается экстренной психологической помощью?



- В первую очередь у нас в стране экстренная психологическая помощь хорошо развита в системе МЧС, и здесь нужно отдать должное психологам министерства, внесшим большой вклад в развитие этого направления помощи. В последние пару десятилетий пришло понимание, что при различных чрезвычайных ситуациях, трагедиях и катастрофах необходима организация оказания экстренной психологической помощи населению, которая включается в систему ликвидации последствий.



Но экстренной психологической помощью занимается не только МЧС, развитие этого вида помощи у нас осуществляется как отдельное направление практики через телефоны экстренной психологической помощи, телефоны доверия. Нужно сказать, что экстренная психологическая помощь исторически тесно связана с развитием служб телефонов доверия.



Самая первая такая служба датируется 1906-1907 годами. Она создавалась как линия помощи суицидентам. Современная система психологической помощи по телефону сформировалась в середине 20 века и развивалась как служба по оказанию помощи людям в кризисных состояниях, в том числе находящимся на грани суицида. Оказалось, что экстренная психологическая помощь по телефону очень и очень действенна. Сейчас насчитывается большое количество различных горячих линий, телефонов доверия, принимающие огромное число звонков различных направлений – и от жертв насилия, и от суицидентов, и от детей.



Совсем скоро - 17 мая - во всем мире будет отмечаться Международный день детских телефонов доверия. У нас в стране первый телефон доверия для детей и подростков появился в 90-х годах прошлого века, с 2010 года он функционирует под единым номером и объединяет практически все субъекты Федерации, а это более 200 психологических служб.



Организатором детского телефона доверия является Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. Опыт и практика показывают, что когда ребенок или подросток оказывается в кризисной ситуации, когда ему не с кем поговорить и обсудить то, что его беспокоит и мучает, то именно специалисты телефона доверия становятся теми людьми, которые могут нормализовать текущее состояние ребенка для того, чтобы ситуация могла разрешиться в позитивном русле.



Помощь здесь и сейчас



Все телефоны доверия работают по общим принципам. Они всегда анонимны, что позволяет клиенту быть максимально откровенным. Они всегда бесплатны и придерживаются принципа профессионализма. То есть на таких линиях работают специалисты, которых обучают работать именно на телефоне.



- У специалистов телефонов доверия своя специфика работы, в чем она заключается?



- Специфика работы психолога на телефоне доверия достаточно сильно отличается от работы просто психолога. Недостаточно иметь какой-то багаж знаний в области психологии и какую-то практику, здесь необходимо иметь способность быстро реагировать и ориентироваться в текущей ситуации, поскольку случаи очень часто бывают кризисные и требуют очень быстрого ответа.



Если, допустим, приходит клиент и его ситуация вызывает у меня какие-то затруднения, всегда могу назначить встречу через некоторое время, почитать литературу, подготовиться и потом уже оказать ему помощь. Когда ты работаешь на телефоне доверия, такой возможности у специалиста нет. Помощь нужно оказать здесь и сейчас. Поэтому работа в этой службе требует не только хороших знаний в области психологии, но и умения быстро ориентироваться в сложных, эмоционально тяжелых ситуациях.



Если говорить о внутренней организации работы телефонов доверия, то она, как правило, имеет три уровня. Это непосредственная консультация на телефоне, далее супервизор, с которым консультант может обсудить сложные случаи и получить помощь, и руководитель, координирующий всю работу службы. Такой способ организации позволяет консультанту быть все время в состоянии готовности, принять экстренный тяжелый звонок и тут же его отработать.



- В чем специфика работы по детскому телефону доверия?



- Здесь специалисту необходимы знания не просто в области психологии, а именно в детской психологии, а также познания, касающиеся детских и подростковых проблем и умение в них разбираться. Также он должен быть информирован обо всех межведомственных службах, связанных со сферой охраны детства.



Недетские проблемы детей



- Какие проблемы чаще всего возникают у детей?



- Самые разные. Это конфликты с родителями, друзьями, противоположным полом. Одиночество, депрессия и самый, наверное, острый вопрос - жестокое обращение, поскольку именно дети являются наиболее беззащитной категорией граждан. В этом плане, как это ни печально звучит, но жестокое обращение дети испытывают именно со стороны взрослых, призванных их защищать – родителей, близких людей, родственников. Поэтому очень часто оказывается, что ребенку просто некуда обратиться, и, естественно, справиться в одиночку с такой тяжелой ситуацией насилия ему крайне сложно, даже невозможно.



- Разъясните тем, кто не понимает, почему ребенок не может сам справиться с ситуацией насилия?



- Потому что он еще ребенок, а испытывает насилие со стороны взрослого, по отношению к которому находится в подчинении. У маленького человека нет какого-то другого ресурса для того, чтобы противостоять этому насилию. Ни физически, ни морально он еще не может этого сделать. Поэтому понимание необходимости специализированных экстренных служб для детей и подростков появилось достаточно давно, и это направление деятельности сейчас активно развивается. Существует международная ассоциация детских телефонов доверия, которая признала 17 мая Днем детских телефонов доверия - чтобы привлечь внимание к деятельности этих служб, информировать детей и их родителей о том, что есть такая возможность обратиться за помощью в сложных кризисных ситуациях.



Нужно понимать, что хоть телефон доверия и называется детским, это не значит, что звонить на него могут только дети. Он предназначен в принципе для всех людей, находящихся в кризисной ситуации.



Сейчас, когда находимся в самоизоляции и не знаем, сколько еще будем в ней находиться, оказывается очень трудно понять, куда можно обратиться за помощью. Такой службой может являться детский телефон доверия. Психологических проблем у детей сейчас много – это отсутствие личного пространства, насилие над ребенком, которого никто не видит из-за изоляции, сложности во взаимодействии между взрослыми и детьми, текущие конфликты, например, из-за дистанционного обучения ребенка. Таких ситуаций сейчас становится все больше и больше. Мы все так или иначе находимся в необычной, кризисной ситуации, а в таких случаях конфликты всегда обостряются. Для того чтобы была возможность найти оптимальный способ разрешения проблем, и организованы такие службы.



- Какие службы существуют у нас в Бурятии?



- В республике действует федеральный номер детского телефона доверия 8 800 2000 122. Также у нас есть детский телефон доверия комитета по образованию Улан-Удэ в Центре диагностики и консультирования 55- 38-16.



- Сейчас эти службы работают?



- Да, федеральный номер работает круглосуточно, а городской функционирует в режиме рабочего дня. Фактически за помощью может обратиться любой человек, находящийся в сложной ситуации, когда ему трудно принять какое-то решение, нет ресурсов, сил для реализации тех или иных действий.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com

Бесплатно, анонимно, профессионально – по таким принципам в нашей стране работают телефоны экстренной психологической службы. Ежегодно по всей стране специалисты телефонов доверия принимают миллионы звонков. Зачем нужна экстренная психологическая помощь, расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- Мы с вами много говорили о психологической помощи, ее видах, о том, где и как можно ее получить. Но есть достаточно специфичная область в психологической практике - экстренная психологическая помощь. Она оказывается в случаях, когда человек находится в какой-то критической для него ситуации. Катастрофа, ЧП, личные травматические события - все это может вызвать у него острые эмоциональные состояния, с которыми человеку очень трудно справиться.По сути, переживая тот или иной кризис, критическую ситуацию, человек оказывается в состоянии дезадаптации. Дело в том, что острое эмоциональное состояние очень сильно дезорганизует, начиная с физиологического уровня. В результате сильнейшего стресса (а точнее, дистресса) человек, например, не может принять какое-то решение, осознать происходящую ситуацию, проще говоря, не может прийти в себя, тогда-то и нужна экстренная психологическая помощь.Цель такой помощи заключается в том, чтобы нормализовать актуальное эмоциональное состояние человека. То есть снизить уровень дистресса, эмоционального накала, мобилизовать человека для того, чтобы вывести его из дезадаптивного состояния, чтобы он смог принимать решения, понимать, рассуждать, мыслить более-менее рационально, функционировать.- Да. Суть экстренной психологической помощи не в том, чтобы помочь человеку разрешить какую-то проблему, с которой он столкнулся и не знает, как из нее выйти, а в том, чтобы смог принимать какие-то решения для того, чтобы справиться с проблемой. Поэтому и есть такое разграничение, как экстренная и пролонгированная психологическая помощь. Экстренная направлена на нормализацию актуального эмоционального состояния человека, а пролонгированная помощь необходима для того, чтобы человек смог вернуться к нормальной жизни, осознал случившееся, пережил эту ситуацию и принял ее. Это то, чем, как правило, занимаются психологи в различных психцентрах. Они нацелены на планомерную работу.- В первую очередь у нас в стране экстренная психологическая помощь хорошо развита в системе МЧС, и здесь нужно отдать должное психологам министерства, внесшим большой вклад в развитие этого направления помощи. В последние пару десятилетий пришло понимание, что при различных чрезвычайных ситуациях, трагедиях и катастрофах необходима организация оказания экстренной психологической помощи населению, которая включается в систему ликвидации последствий.Но экстренной психологической помощью занимается не только МЧС, развитие этого вида помощи у нас осуществляется как отдельное направление практики через телефоны экстренной психологической помощи, телефоны доверия. Нужно сказать, что экстренная психологическая помощь исторически тесно связана с развитием служб телефонов доверия.Самая первая такая служба датируется 1906-1907 годами. Она создавалась как линия помощи суицидентам. Современная система психологической помощи по телефону сформировалась в середине 20 века и развивалась как служба по оказанию помощи людям в кризисных состояниях, в том числе находящимся на грани суицида. Оказалось, что экстренная психологическая помощь по телефону очень и очень действенна. Сейчас насчитывается большое количество различных горячих линий, телефонов доверия, принимающие огромное число звонков различных направлений – и от жертв насилия, и от суицидентов, и от детей.Совсем скоро - 17 мая - во всем мире будет отмечаться Международный день детских телефонов доверия. У нас в стране первый телефон доверия для детей и подростков появился в 90-х годах прошлого века, с 2010 года он функционирует под единым номером и объединяет практически все субъекты Федерации, а это более 200 психологических служб.Организатором детского телефона доверия является Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. Опыт и практика показывают, что когда ребенок или подросток оказывается в кризисной ситуации, когда ему не с кем поговорить и обсудить то, что его беспокоит и мучает, то именно специалисты телефона доверия становятся теми людьми, которые могут нормализовать текущее состояние ребенка для того, чтобы ситуация могла разрешиться в позитивном русле.Все телефоны доверия работают по общим принципам. Они всегда анонимны, что позволяет клиенту быть максимально откровенным. Они всегда бесплатны и придерживаются принципа профессионализма. То есть на таких линиях работают специалисты, которых обучают работать именно на телефоне.- Специфика работы психолога на телефоне доверия достаточно сильно отличается от работы просто психолога. Недостаточно иметь какой-то багаж знаний в области психологии и какую-то практику, здесь необходимо иметь способность быстро реагировать и ориентироваться в текущей ситуации, поскольку случаи очень часто бывают кризисные и требуют очень быстрого ответа.Если, допустим, приходит клиент и его ситуация вызывает у меня какие-то затруднения, всегда могу назначить встречу через некоторое время, почитать литературу, подготовиться и потом уже оказать ему помощь. Когда ты работаешь на телефоне доверия, такой возможности у специалиста нет. Помощь нужно оказать здесь и сейчас. Поэтому работа в этой службе требует не только хороших знаний в области психологии, но и умения быстро ориентироваться в сложных, эмоционально тяжелых ситуациях.Если говорить о внутренней организации работы телефонов доверия, то она, как правило, имеет три уровня. Это непосредственная консультация на телефоне, далее супервизор, с которым консультант может обсудить сложные случаи и получить помощь, и руководитель, координирующий всю работу службы. Такой способ организации позволяет консультанту быть все время в состоянии готовности, принять экстренный тяжелый звонок и тут же его отработать.- Здесь специалисту необходимы знания не просто в области психологии, а именно в детской психологии, а также познания, касающиеся детских и подростковых проблем и умение в них разбираться. Также он должен быть информирован обо всех межведомственных службах, связанных со сферой охраны детства.- Самые разные. Это конфликты с родителями, друзьями, противоположным полом. Одиночество, депрессия и самый, наверное, острый вопрос - жестокое обращение, поскольку именно дети являются наиболее беззащитной категорией граждан. В этом плане, как это ни печально звучит, но жестокое обращение дети испытывают именно со стороны взрослых, призванных их защищать – родителей, близких людей, родственников. Поэтому очень часто оказывается, что ребенку просто некуда обратиться, и, естественно, справиться в одиночку с такой тяжелой ситуацией насилия ему крайне сложно, даже невозможно.- Потому что он еще ребенок, а испытывает насилие со стороны взрослого, по отношению к которому находится в подчинении. У маленького человека нет какого-то другого ресурса для того, чтобы противостоять этому насилию. Ни физически, ни морально он еще не может этого сделать. Поэтому понимание необходимости специализированных экстренных служб для детей и подростков появилось достаточно давно, и это направление деятельности сейчас активно развивается. Существует международная ассоциация детских телефонов доверия, которая признала 17 мая Днем детских телефонов доверия - чтобы привлечь внимание к деятельности этих служб, информировать детей и их родителей о том, что есть такая возможность обратиться за помощью в сложных кризисных ситуациях.Нужно понимать, что хоть телефон доверия и называется детским, это не значит, что звонить на него могут только дети. Он предназначен в принципе для всех людей, находящихся в кризисной ситуации.Сейчас, когда находимся в самоизоляции и не знаем, сколько еще будем в ней находиться, оказывается очень трудно понять, куда можно обратиться за помощью. Такой службой может являться детский телефон доверия. Психологических проблем у детей сейчас много – это отсутствие личного пространства, насилие над ребенком, которого никто не видит из-за изоляции, сложности во взаимодействии между взрослыми и детьми, текущие конфликты, например, из-за дистанционного обучения ребенка. Таких ситуаций сейчас становится все больше и больше. Мы все так или иначе находимся в необычной, кризисной ситуации, а в таких случаях конфликты всегда обостряются. Для того чтобы была возможность найти оптимальный способ разрешения проблем, и организованы такие службы.- В республике действует федеральный номер детского телефона доверия 8 800 2000 122. Также у нас есть детский телефон доверия комитета по образованию Улан-Удэ в Центре диагностики и консультирования 55- 38-16.- Да, федеральный номер работает круглосуточно, а городской функционирует в режиме рабочего дня. Фактически за помощью может обратиться любой человек, находящийся в сложной ситуации, когда ему трудно принять какое-то решение, нет ресурсов, сил для реализации тех или иных действий.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com