Власти Бурятии отменили «Голос кочевников» и «Сурхарбаан»

Речи о переносе этих мероприятий даже не идет





В 2020 году в Бурятии не будет ряда крупных мероприятий, которые являются любимыми праздниками местных жителей, а также известными в России туристическими «фишками» республики, привлекающими внимание множества людей.

В числе отмененных – известный далеко за пределами Бурятии музыкальный фестиваль «Голос кочевников». О судьбе известных культурно-массовых мероприятий говорили недавно на онлайн-совещании у главы Бурятии Алексея Цыденова.«Если «Голос кочевника» на август перенести? При хорошей эпидемиологической ситуации можно ли рассматривать этот вариант?», - спросили главу.В ответ Алексей Цыденов дал четкий отрицательный ответ.«Нет, нельзя. Однозначно, нельзя, это не обсуждается. Ни у нас, ни в мире не будет такой ситуации, чтобы несколько тысяч человек собрались», - сказал Алексей Цыденов.Глава заявил, что в регионе «все поотменяли – детские игры, Сурхарбааны, чемпионаты России». Он напомнил, что в мире отменили даже Олимпийские игры.Отказываясь от проведения даже древнего праздника «Сурхарбаан», в республике фактически идут по пути сопредельной Монголии. В Стране степей массовые мероприятия отменили из-за коронавируса давным-давно, невзирая на их статус. Особое место занимает отмена монголами своего культового февральского праздника «Белый месяц», знаменующего наступление Нового года по Лунному календарю.Фото: «Номер один»