Скворцова прокомментировала повторное заражение женщины в Бурятии

Оно может быть связано либо с реактивированием вируса, либо с вторичным инфицированием



Повторный случай заболевания коронавирусом в Бурятии может быть связан либо с реактивированием вируса, либо с вторичным инфицированием, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, сообщает



Ранее главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова заявила, что в Бурятии мог произойти первый случай повторного заражения коронавирусом у одного и того же человека.



По данным минздрава, 21 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами на коронавирус, но через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, женщину вновь госпитализировали. По словам Сымбеловой, врачи выясняют, повторное ли это заражение или рецидив инфекции.



«Это может быть по двум причинам - либо это вторичная инфекция, либо это носительство с реактивацией имеющегося в организме вируса. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проводить популяционное исследование»,- сказала Скворцова на онлайн-пресс-конференции.



Она отметила, что до конца еще не изучено, как долго коронавирус сохраняется в организме человека, сейчас этим занимаются ученые.



«Описаны случаи в других странах, что после выздоровления с двумя отрицательными тестами вдруг через какое-то время, допустим на фоне переохлаждения или стресса, вновь развитие заболевания и, соответственно, положительная проба на вирус»,- уточнила Скворцова.



Добавим, ухудшение состояния по мнению Татьяны Сымбеловой., возможно, связано с переохлаждением во время выхода на улицу, а также наличием хронического тонзиллита. У пациентки нет повторного заражения COVID-19, и этот случай может трактоваться как особенность рецидивирующего течения COVID-19, считает главврач республиканской инфекционной больницы, чьи слова приводит Республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией.



Взяты контрольные анализы на коронавирусную инфекцию. Больная чувствует себя хорошо. Заболевание проходит в легкой форме. Случай требует более тщательного изучения и исследования. Роспотребнадзор Бурятии проводит соответствующее расследование, по окончанию которого можно будет делать выводы.



Фото: kremlin.ru Повторный случай заболевания коронавирусом в Бурятии может быть связан либо с реактивированием вируса, либо с вторичным инфицированием, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости. Ранее главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова заявила, что в Бурятии мог произойти первый случай повторного заражения коронавирусом у одного и того же человека.По данным минздрава, 21 апреля пациентка была выписана с двумя отрицательными результатами на коронавирус, но через 16 дней у нее появились признаки ОРВИ. Ей по месту жительства взяли мазок и обнаружили выделение коронавирусной инфекции, женщину вновь госпитализировали. По словам Сымбеловой, врачи выясняют, повторное ли это заражение или рецидив инфекции.«Это может быть по двум причинам - либо это вторичная инфекция, либо это носительство с реактивацией имеющегося в организме вируса. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо проводить популяционное исследование»,- сказала Скворцова на онлайн-пресс-конференции.Она отметила, что до конца еще не изучено, как долго коронавирус сохраняется в организме человека, сейчас этим занимаются ученые.«Описаны случаи в других странах, что после выздоровления с двумя отрицательными тестами вдруг через какое-то время, допустим на фоне переохлаждения или стресса, вновь развитие заболевания и, соответственно, положительная проба на вирус»,- уточнила Скворцова.Добавим, ухудшение состояния по мнению Татьяны Сымбеловой., возможно, связано с переохлаждением во время выхода на улицу, а также наличием хронического тонзиллита. У пациентки нет повторного заражения COVID-19, и этот случай может трактоваться как особенность рецидивирующего течения COVID-19, считает главврач республиканской инфекционной больницы, чьи слова приводит Республиканский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией.Взяты контрольные анализы на коронавирусную инфекцию. Больная чувствует себя хорошо. Заболевание проходит в легкой форме. Случай требует более тщательного изучения и исследования. Роспотребнадзор Бурятии проводит соответствующее расследование, по окончанию которого можно будет делать выводы.Фото: kremlin.ru