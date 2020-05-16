9-метровая композиция бурятского скульптора установлена в главном храме Вооруженных сил России

В основе образа — скорбящая женская фигура

В храмовом комплексе Патриот установлена ещё одна работа Даши Намдакова. Это 9 метровая композиция «Матерям победителей»

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В основе образа — скорбящая женская фигура, укрывшая своей мантией символ любви и памяти — вечно горящую Свечу. Огонь свечи был зажжен от Вечного Огня, который горит у Могилы Неизвестного солдата на Красной площади.

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- Удивительно, что эта сложная и монументальная скульптура была выполнена чрезвычайно быстро. Процесс полноразмерной лепки прототипа начался в феврале, 8 марта скульптуру отдали в литье, и 25 апреля она была уже завершена, - рассказывает

скульптор Даши Намдаков.



Напомним, всемирно известный бурятский скульптор создал барельефы для храма Вооружённых сил России. Даши Намдаков работы представил министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел России Сергею Лаврову.



Фото сайт Даши Намдакова

