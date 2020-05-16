В Бурятии зарегистрировано порядка девятисот случаев заражения COVID-19

Прирост числа заболевших за сутки составил 27 человек



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 16.05.2020 зарегистрировано 892 (+27) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 559.



Успешно завершили лечение и выписались из больниц 300 человек, умерло 6 человек. Проходят лечение в стационарах 342 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 244 пациента.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1990 человека, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 493 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



Из 27 новых случаев COVID-19: 3 человека прибыли из других регионов, 7 человек – из числа контактных в Баунтовском районе, 1 человек – из числа контактных в Кижингинском районе, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.



На 8:00 ч. 16 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 342 больных, из них 38 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении на 08.00 ч. 16.05.2020 находится 244 больных COVID-19 с легким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 63 чел.



Всего выздоровели от COVID-19 – 300 (+31) человек.



Умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 6 чел. (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020, 08.05.2020, 13.05.2020).



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 3 тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.



В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 12 тяжелых взрослых пациентов, из них на ИВЛ 2 пациента (старше 65 лет – 1чел.).



В десяти обсерваторах на 16.05.2020 г. на 08.00ч. находится 449 человек.



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