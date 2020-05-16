В Улан-Удэ из-за реконструкции коммунальных сетей вырубят деревья и кустарники

Зеленую зону обещают восстановить потом



В рамках реконструкции сетей на ул. Октябрьская полностью заменят более 852 метров сетей на теплотрассе № 1.



Для удобства горожан периоды отключения горячей воды сведены к минимуму. Вода в квартирах будет отключаться не на весь период работ, как было раньше, а только по плановому графику отключений ПАО «ТГК-14» и для врезок в трубы.



- Реконструкция сетей позволит улучшить качество и повысить надежность теплоснабжения жителей одного из старейших микрорайонов города – ПВЗ. Добавим, что ремонт на этом участке теплосетей не проводился с 1965 года, - сообщили в комитете по строительству администрации гУлан-Удэ.



По этой причине с 23 мая перекроют движение транспорта по ул. Октябрьская, от д. 5 до д. 26 и до д. 36а, сквозной проезд в сторону пл. Славы будет закрыт.



- К сожалению, масштабная реконструкция потребует вырубки деревьев и кустарников, которые расположены в «охранной» зоне тепловых сетей, между двух автомобильных дорог от д.5 до д. 26 по ул. Октябрьская. После проведения реконструкции аллею планируется озеленить, - отметили в комитете.



Средства на ремонт теплосетей по ул. Октябрьская в размере свыше 66 млн рублей выделены из федерального (более 62 млн) и республиканского (свыше 3,9 млн) бюджетов в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В этом году в рамках программы также будет произведена реконструкция тепловых сетей от котельной Юго-Западная» в 110-113 кварталах на сумму более 517 млн рублей.