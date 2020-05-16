В Улан-Удэ оградят от алкоголя выпускников и детей

Продажу спиртного запретят 28 мая и 1 июня

Розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в день Последнего звонка в школах - 28 мая, и в Международный день защиты детей – 1 июня.

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Отметим, что согласно республиканскому закону, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.⠀

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- Штрафы за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции составляют на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без конфискации; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без конфискации, - сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ. ⠀