На севере Бурятии потушили крупный лесной пожар

Он возник из-за сухой грозы

За прошедшие сутки проводились работы по тушению 1 лесного пожара в Северо-Байкальском районе на лесной площади 31 га.



- Он возник из-за сухой грозы. На тушении работало 18 человек из числа лесной охраны, задействовано 2 единицы лесопожарной техники. Очаг возгорания ликвидирован, - сообщили в агентстве лесного хозяйства.



Кроме того, в Еравнинском районе под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка. Она находится в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



Лесники Бурятии просят обо всех возгораниях в лесу сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.