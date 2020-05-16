В Бурятии построили медицинский центр Минобороны России

О завершении объекта доложили Владимиру Путину

Медицинский центр в микрорайоне Сосновый Бор построен Министерством обороны РФ для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией в рекордно короткие сроки - за 49 дней. Он рассчитан на 60 коек для пациентов в изолированных боксах. Также в центре расположен бокс интенсивной терапии, помещения приемной группы, лечебно-диагностической группы, для персонала и выписки пациентов.



- Завершено строительство многофункционального медицинского центра в Улан-Удэ. Безусловно, сегодня это самый современный центр в республике со всем необходимым оборудованием. Имея такой центр «за спиной», конечно, гораздо спокойнее. Медицинский центр будет работать не только для нужд Министерства обороны, но также и для гражданского населения. Спасибо еще раз за поддержку, - доложил Президенту России по видеоконференцсвязи Алексей Цыденов.



Глава региона подчеркнул, что Бурятия также получила 400 млн рублей на дооборудование и укомплектование существующих республиканских больниц, что позволило подготовить дополнительные койки.



- На сегодня подготовлено 797 при нормативе в 493 койки. У нас 865 заболевших, из которых 269 человек уже выписано. Объем тестирования почти в 3 раза выше минимального норматива. При этом 93% всех случаев мы выявляем сами из числа контактных лиц, которые находятся на изоляции, тех, кто сами обращаются за медицинской помощью, мало. Это позволяет существенно снизить тяжесть протекания болезни. Более чем у половины заболевших в республике она протекает в средней или легкой форме. В 39% случаев - бессимптомно. Что касается выплат медицинским работникам по вашему поручению: у нас 2186 человек их получили уже 10 мая. Мы еще раз проверим начисления, чтобы не было по минутам или по часам. Если надо - доначислим, - заявил Алексей Цыденов.



Общая площадь двухэтажного многофункционального медицинского центра составляет более 5 тысяч кв м. Лечебное учреждение оснащено современным медицинским оборудованием, сформирован необходимый запас лекарственных препаратов. Здесь будут работать 25 врачей, 50 медицинских сестер и 40 санитаров.



- Все врачи прошли дополнительную подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Также медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме и приступили к исполнению своих обязанностей. Самое приятное - это комфортабельные одно- и двухместные палаты, в каждой из которых имеются санузлы и душевые, - сообщил начальник 437 военного госпиталя, подполковник Заурбек Алборов.



Отметим, при строительстве объекта были задействованы и местные строительные и производственные организации - в поставке и изготовлении металлических конструкций, железобетонных изделий, бетона, асфальтобетонных смесей и др.