В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 948

За прошедшие сутки в Бурятии на коронавирус обследовано 3112 человек



По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов 17.05.2020 зарегистрировано 948 (+56) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 583. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 338 человек, умерло 6 человек. Проходят лечение в стационарах 356 больных, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 248 пациентов. За прошедшие сутки в Бурятии на коронавирус обследовано 3112 человек.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1967 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 500 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



Из 56 новых случаев COVID-19: 19 чел. прибыли из других регионов, 11 чел.- это вахтовики, прибывшие из других регионов, 7 чел. – из числа контактных в Баунтовском районе, 4 чел. – из числа контактных в Кижингинском районе, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.



На 8:00 ч. 17 мая в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 356 больных, из них 39 детей. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении на 08.00 ч. 17.05.2020 находится 248 больных COVID-19 с легким течением заболевания, в том числе - в пансионате для пребывания граждан с новой коронавирусной инфекцией с легким течением заболевания – 36 чел.



Всего выздоровели от COVID-19 – 338 (+38) человек.



Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 6 чел. (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020, 08.05.2020, 13.05.2020).



В ГБУЗ «РКИБ» в отделении реанимации находятся 4 тяжелых взрослых пациента с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.



В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 12 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, из них на аппарате ИВЛ 2 пациента (старше 65 лет – 1чел.).



В десяти обсерваторах на 17.05.2020 г. на 08.00ч. находится 407 человек.



В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД») за сутки проведено исследований от 3112 человек, с нарастающим итогом – 65 452 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 120 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 24633 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40.



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