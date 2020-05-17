ВИЧ-инфицированным жителям Бурятии оказывают помощь на дому

Заражение COVID-19 при сниженном иммунитете может оказаться для них роковым







Фото: "Номер один", пресс-служба Минздрава

Фото: "Номер один", пресс-служба Минздрава

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД» оперативно изменил подходы к оказанию медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией. Учитывая особенности заболевания, каким является ВИЧ-инфекция, медицинская помощь больным не может быть отсрочена, а проводимая им специфическая антиретровирусная терапия является жизненно необходимой. Поэтому, несмотря на ограничения, связанные с распространением Covid-19, специалисты Республиканского Центра профилактики и борьбы со СПИД продолжают оказывать помощь своим пациентам, но уже в новых условиях. Об этом сообщает Минздрав Бурятии.С начала апреля медицинская помощь больным ВИЧ-инфекцией реорганизована на выездной характер работы: консультации, забор анализов и доставка антиретровирусных препаратов на дом. В приоритетном порядке на выездах обслуживаются лица с низкими показателями иммунного статуса, нуждающиеся в назначении или продолжении антиретровирусной терапии, требующие решения вопроса госпитализации или организации медицинской помощи на дому, получающие медицинскую паллиативную помощь, ВИЧ-инфицированные беременные, дети. Все выезды распланированы на месяц вперед."Такая выездная организация помощи особенно важна именно для ВИЧ-позитивных пациентов, поскольку заражение Covid-19 при сниженном иммунитете может оказаться для них роковым", - сообщили в Минздраве.Кроме того, с 5 апреля 2020 года начата лабораторная диагностика на Covid-19 в арбитражной лаборатории Республиканского центра профилактики и борьбы со СПИД. Ежедневно количество поступающих проб увеличивается и достигает уже 800 проб в день. Всего на 15 мая 2020 года на базе лаборатории Центра СПИД методом ПЦР проведено 16 454 исследований на коронавирус.Арбитражная лаборатория ГБУЗ «РЦПБС» по праву считается одной из лучших лабораторий республики. Ранее она одной из первых стала участвовать во ФСВОК (Федеральная система внешней оценки качества) с отличными результатами. Накоплен колоссальный опыт диагностики ВИЧ-инфекции и выявления других возбудителей. Коллектив состоит из специалистов, владеющих различными методами исследований.