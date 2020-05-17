В парке Жанаева Улан-Удэ высадили деревья-крупномеры

Всего этой весной планируется высадить 150 деревьев



В Улан-Удэ начались работы по высадке деревьев-крупномеров в рамках муниципальной программы «Зеленый город». 15 мая в парке им Жанаева сотрудники МБУ «Городское лесничество» высадили 22 сосны и 8 елей агрегатом-пересадчиком. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.



– Здесь получается красивая аллея. Сейчас самый сезон для пересадок, чем мы и занимаемся. Дирекция по паркам попросили у лесничества большие ели. Мы раньше не высаживали их, – отметил директор МБУ «Городское лесничество» Алексей Коноваленков.



О новых крупномерных елях в парках города рассказал Алексей Дымшаков, заместитель директора Дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ

- Задумка была посадить помимо сосны в этом году крупномеры ели. Во всех парках центральной России возле административных зданий на территории парков сидят ели. Это как украшение. Она сама по себе такая красавица. Решили посадить. Я думаю, она приживётся на 100 процентов, - уверен Алексей Дымшаков.



Саженцы крупномеров сосны, березы появятся вдоль автодорог по улицам Блинова, Комарова, Кабанская, Иволгинская, Дорожная, от поворота в 110-112 микрорайон до ул. Современная. Этой весной планируется высадить 150 деревьев.



Высадка крупномеров требует определенного навыка. Деревья высаживаются с помощью специальной машины-пересадчика. Это позволяет выкапывать дерево целиком без повреждения корней и перевозить с комом земли. Водитель спецмашины с точным расчетом должен посадить дерево в подготовленную лунку.



Приживаемость крупномеров высокая. Тем более, в парках за деревьями тщательно ухаживают и поливают. Преимущества высадки крупномеров отметил заместитель директора парка им. Жанаева Алексей Дымшаков.



– В парке сразу появляются красивые деревья, а не через 15-20 лет, – подчеркнул он.



Напомним, программа «Зеленый город» стартовала в 2019 году, когда в Улан-Удэ было высажено более 28 тыс деревьев. По этой программе к 2024 году обеспеченность горожан зелеными насаждениями должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет 3,9 кв. м на одного улан-удэнца.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

