Улан-Удэ в билетах ПДД: поворот на дорогу с односторонним движением

Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

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повороты на дорогу с односторонним движением

Каждое воскресенье публикуем разъяснения для вас, автомобилисты. Кто-то узнает новое, кто-то вспомнит правила. Хорошей дороги!



Cправка:



Саян Будаев победитель конкурсов профессионального мастерства «Лучший инспектор ДПС», «Лучший Госинспектор БДД» Саян Будаев делится с читателями-автолюбителями "Номер один" правилами безопасного движения в городе.



Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Перекрёсток улиц Кирова и Свободы. При повороте налево Вам разрешено выполнить манёвр по любой траектории! На перекрёстке улиц Каландаришвили и Смолина Вам разрешено двигаться, только по траекториям А и В, так как при повороте направо Вы должны ехать по возможности ближе к правому краю проезжей части.Фото: "Номер один"