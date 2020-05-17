В Бурятии ушел из жизни известный краевед Виктор Харитонов

Прощание состоится 19 мая



Сегодня, 17 мая, в 11 часов умер известный в республике Бурятия краевед Виктор Харитонов. Художник Зандан Дугаров также рассказал в социальных сетях, что похороны пройдут в Новоселенгинске. Прощание пройдет во вторник 19-го мая в 11:00 часов по адресу проспект 50-летия Октября, 48.



"В нашей памяти он навсегда останется энтузиастом своего дела, постоянным читателем библиотек, инициатором и активным участником культурных мероприятий", - сообщили в министерстве культуры Бурятии.



Редакция "Номер один" выражает соболезнования родным и близким Виктора Харитонова.



Фото: пресс-служба Минкультуры Бурятии

